Чем отличаются органические продукты от обычных

Сегодня огромной популярностью пользуются экологически чистые или, как их еще называют, органические продукты. Как правило, их стоимость на порядок выше еды без наклейки с надписью «эко». Есть ли смысл платить больше или это пустая трата денег?

Мы готовы переплачивать за органические продукты, будучи уверенными, что именно эти овощи, фрукты, мясо и молоко принесут пользу нашему организму. СМИ, реклама, популярные певцы и актеры, помешанные на здоровом питании, твердят нам о пользе экопродуктов и вселяют в нас чувство вины, если мы не ходим в фермерские магазины. Но мало кто задумывается, что такого вредного в обычных продуктах и почему их еще не запретило правительство, если они убивают наш организм?

Что значит «эко»?

Суть экологического сельского хозяйства сводится к тому, что «химия», созданная человеком (то есть искусственные удобрения и средства для защиты растений), вредна и плоха по своей природе. Поэтому для выращивания экопродуктов ее не используют. Однако разделение на плохую искусственную и хорошую натуральную «химию» с научной точки зрения никак не обосновано. Вред вещества для организма человека зависит от его свойств и дозы, а не от его происхождения.

Химия не значит вредно

Таким образом покупка экопродуктов вовсе не означает, что вы сделали что-то невероятно важное и полезное для здоровья, как говорят в рекламе. Это звучит парадоксально, но здоровье органических животных хуже, чем их сородичей, выращенных с использованием той самой «химии». Это логически объяснимо: органические фермеры хвалятся, что не кормят животных антибиотиками и противоглистными препаратами, поэтому они больше подвержены болезням. При этом пестициды, которых так бояться производители «чистых» овощей и фруктов, тоже присутствуют в органических продуктах — они бы попросту не доезжали до прилавков магазинов, если бы растения не обрабатывали химическими средствами. Нормы ЕС разрешают использовать 26 так называемых экологических пестицидов, но они не всегда менее токсичны, и никто не следит за реальными объемами натуральных пестицидов. А уровень пестицидов в обычных продуктах приемлем для употребления.

Кругом обман

Рост спроса на органику побуждает многих производителей наклеивать зеленые этикетки на свои продукты, хотя они не имеют никакого отношения к органическому производству. Это происходит оттого, что в российском законодательстве попросту нет стандартов для этого сегмента рынка. Органическое производство — это сложный процесс, требующий огромного количества природных ресурсов и денежных затрат. Кстати, о природных ресурсах. Многие верят, что органическое продукты полезны для окружающей среды, и выбирают их именно по этой причине. Однако здесь тоже кроется уловка маркетологов: производство органического продукта требует больше земли, чем обычного, сильнее влияет на потепление климата, значительнее загрязняет водоемы и вносит большую лепту в создание кислотных дождей. К тому же вряд ли экологически чистое яблоко спасет ваш организм, если каждый вечер вы пьете пиво, закусывая чипсами. Правда, обычное яблоко тоже не сильно поможет, но оно хотя бы в несколько раз дешевле. Поэтому, вместо того чтобы переплачивать за приставку «эко», лучше потратить эти деньги на абонемент в спортзал — пользы для вашего здоровья будет больше.