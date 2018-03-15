Мороженое… с хлебом? Это надо попробовать!

Чем теплее будет становиться на улице, тем чаще в наших руках будет появляться мороженое. Главное — чтобы оно было вкусным, натуральным и полезным!

Как известно, обычное сливочное мороженое — это самый насыщенный лактозой продукт. А вот новое мороженое Valio производится исключительно из натурального безлактозного молока, жирность новинки — всего 9%. Готовят ледяное лакомство на старейшем предприятии компании в городе Оулу, которое расположено на севере Финляндии.

Молоко для мороженого привозят с собственных ферм Valio, и оно является наиболее чистым и качественным среди европейского молока. И, разумеется, в мороженое Valio не входят растительные жиры — это важно.

Но самое интересное — это, конечно, вкусы. Всего в российские магазины поставляется 4 сорта финского мороженого — «Клубника-базилик», «Карамель», «Макиато» и «Черника с крошкой ржаного хлеба». Одной упаковки в 480 мл хватит на всю семью! А саму упаковку вы точно никогда не забудете — она очень смешная и при этом модная, «хипстерская»: две веселые коровы в солнечных очках и бейсболке едут на велосипеде и везут… доску для серфинга.

«Клубника-базилик» — это удивительная вариация на тему традиционного клубничного мороженого. Яркий и немного острый вкус базилика выгодно оттеняет ягодную сладость.

«Карамель» включает в себя не только карамельный соус, но и кусочки фаджа — молочного ириса, которые делают структуру мороженого очень приятной и необычной.

«Макиато» тоже отличается не только нежным кофейным вкусом, но и богатой структурой, которая достигается за счет добавления стружки швейцарского шоколада.

И самое необычное мороженое — «Черника и ржаной хлеб». Вкус черники в целом является лидером среди продуктов Valio, но крошки ржаного хлеба делают это мороженое абсолютно уникальным и истинно финским. Каждый из сортов мороженого содержит 15% наполнителя, который также готовится только в Финляндии из проверенных компонентов. По словам Кари Финска, генерального директора ООО «Валио», мороженое — один из традиционно любимых россиянами десертов: «И мы видим большой потенциал для роста в этой категории. По оценкам компании, более 50% населения страны регулярно покупает этот продукт. При этом одним из основных критериев, по которым наши потребители отдают предпочтения тому или иному продукту, является его качество, и во многих случаях оно оказывается более важным фактором, чем цена. А финское качество — это своего рода бренд, которому россияне заслуженно доверяют!»