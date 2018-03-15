Райское наслаждение для идеального тела. В чём польза кокосового масла?

Фитоняшки и приверженцы правильного питания в один голос заявляют, что «палочкой-выручалочкой» в погоне за идеальным телом является кокосовое масло. Ещё пару лет назад этот натуральный продукт туристы вывозили из Таиланда банками. Теперь же его можно без труда найти и в наших фитнес-центрах, косметических и продуктовых магазинах.

Жёлтое — для массажа, белое — в кулинарии

Кокосовое масло может заменить собой десятки баночек с кремами для тела и масками для волос. Кроме того, оно рекомендуется при похудении. Однако следует различать два его вида: горячего и холодного отжима. Масло, изготавливаемое с помощью горячего прессования, частично утрачивает полезные компоненты. По цвету оно бывает от бледно-жёлтого до оранжево-коричневого, в зависимости от степени прожарки кокосов. Несмотря на приятный запах, для приготовления пищи оно непригодно. Его используют в качестве массажного масла.

А вот масло холодного отжима — кладезь для красоты и здоровья, поскольку в нём остаются почти все полезные вещества из кокоса. Поэтому и стоит оно дороже. Натуральное кокосовое масло высшей очистки совершенно прозрачное, имеет сладковатый запах. В прохладных помещениях густеет, но при нагревании до 26 градусов белые кусочки снова станут жидкими. Кокосовое масло не теряет своих полезных свойств под воздействием высоких температур. Основной его составляющей являются полинасыщеные жирные кислоты: миристиновая, лауриновая, олеиновая, пальмитоиновая, каприловая, линоленовая, арахидоновая, стеариновая и каприновая. Продукт также содержит кальций, фосфор, витамины А, С и Е, которые отвечают за красоту и молодость.

Быстрый обмен веществ и стройные ноги

При нагревании кокосовое масло не выделяет канцерогенов, поэтому во время жарки им заменяют привычное подсолнечное масло. Зато оно содержит среднецепочечные триглицириды, которые отличаются высокой степенью усвояемости, предотвращают откладывание жиров в организме и улучшают метаболизм. Именно поэтому кокосовое масло рекомендуют тем, кто хочет сбросить лишний вес. Оно подходит для приготовления выпечки, заправки салатов и каш, его добавляют в молоко, кофе и горячий шоколад.

Кроме того, кокосовое масло предупреждает риск возникновения простудных заболеваний, устраняет кашель. При его регулярном употреблении снижается уровень холестерина, замедляется процесс старения организма. Оно нормализует работу щитовидной железы и эндокринной системы.

«Кокосовое масло — достойный продукт, который прекрасно усваивается. Его биологическая ценность высока за счёт содержания жирных кислот и витаминов. При этом аромат кокоса создаёт ложное ощущение от съеденного. У человека появляется чувство насыщения, и как следствие — снижается аппетит, — отмечает главный специалист-диетолог министерства здравоохранения Челябинской области Людмила Красногорова. — При этом кокосовое масло является отличным желчегонным средством, способствуя опорожнению кишечника. Однако по калорийности оно сопоставимо со сливочным маслом, поэтому употреблять его следует, как и все жиры, с осторожностью».

Кокосовое масло принимают по одной столовой ложке за 5-10 минут перед приёмом пищи либо по 2 столовой ложки вместо завтрака. При кашле его нужно запивать тёплой водой или чаем.

Нежная кожа без морщин

Кокосовое масло изготавливается без использования ароматизаторов, отдушек, загустителей, красителей и прочей химии, которой грешат производители косметики. Этот гиппоаллергенный продукт является одним из лучших источников питательных веществ для кожи, препятствуя возникновению шелушений и раздражений. Кокосовое масло оказывает противовоспалительное действие, замедляет образование морщин и защищает кожу от ультрафиолета, бактерий и пыли. Активные вещества масла проникают в самые глубокие слои кожи и стимулируют образование новых клеток эпидермиса, делая кожу мягкой, упругой и не загрязняя поры.

«Пользуюсь кокосовым маслом больше года. Наношу после душа на влажное тело и лицо. Кожа стала мягкой и нежной. Летом мажусь перед солнечными ваннами, так загар ложится ровнее. А запах какой приятный! Сразу возникают ассоциации с белоснежным песком и океаном из рекламы «Баунти», — рассказывает читательница «АиФ-Челябинск» Ирина Александрова . — Также употребляю кокосовое масло утром натощак. Более крепкими стали волосы и ногти».

Что касается волос, то кокосовое масло защищает их от повреждений во время вытирания полотенцем и расчесывания. Наносить на волосы его надо до мытья головы, втирая массирующими движениями в кожу. Затем смыть шампунем. Если волосы слишком сухие, необходимо нанести небольшое количество масла на кончики волос. Также с помощью кокосового масла можно безопасно снимать макияж.

«Кокосовое масло — отличное средство при солнечных ожогах. Оно больше подходит сухой коже. А вот для жирной может обернуться лишь проблемами, так как образует на коже своеобразную плёнку. Если у вас неправильно работают сальные железы, то не избежать высыпаний», — предупреждает врач-косметолог Татьяна Зиганшина.