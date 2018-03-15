8 причин полюбить английскую кухню

Блюда английской кухни никогда не претендовали на утонченность и изысканность. Жителей Туманного Альбиона куда больше интересовало качество ингредиентов и способы подчеркнуть их естественный вкус. Поэтому предпочитают здесь простые и добротные блюда, которые отлично утоляют голод и согревают в холодный день. Такая еда прекрасно подходит и к суровым условиям нашего климата, а благодаря доступности используемых ингредиентов традиционные английский блюда легко впишутся в повседневное меню.

— Гренки по-валлийски —

Ингредиенты:

1 чашка стаута 1 чашка жирных сливок 250 гр. натертого острого сыра чеддер 4 больших яичных желтка 1,5 ст.л. вустерширского соуса 2 ч.л. сухой горчицы Соль и свежемолотый перец Восемь ломтиков хлеба

Приготовление:

Разогреть в духовке верхний гриль. В маленькой кастрюле на сильном огне варить стаут, пока объем не сократится до 1/2 чашки, около 4 минут. Добавить сливки и варить до тех пор, пока объем не уменьшится до 3/4 чашки, около 4 минут. Перелить в миску и дать остыть до комнатной температуры.

Добавить к смеси чеддер, яичные желтки, вустерширский соус и сухую горчицу, приправить солью и перцем. Выложить тосты на большой лист для выпечки. Выложить на них слоем в 0,5 см. смесь с сыром. Запекать в 10 см. от гриля в течение приблизительно 2 минут, до тех пор, пока верх не начнет пузыриться и не подрумянится по краям. Подавать сразу же.

— Ланкаширский хотпот —

Ингредиенты на 4 порции:

100 гр. сливочного масла 900 гр. баранины, нарезать крупными кусками 3 бараньи почки, нарезать ломтиками, жир удалить 2 средних лука, грубо нарезать 4 моркови, очистить и нарезать 25 гр. муки 2 ч.л. Вустерширского соуса 500 мл. куриного бульона или бульона из баранины 2 лавровых листа 900 гр. картофеля, очистить и нарезать Оливковое масло

Приготовление:

Разогреть духовку до 160 °C. Растопить в большой неглубокой жаровне сливочное масло. Обжарить баранину партиями, переложить на тарелку, а затем повторить то же самое с почками.

Обжарить в сковороде с добавлением небольшого количества масла лук и морковь до золотистого цвета. Посыпать мукой, продолжать жарить в течение нескольких минут. Добавить вустерширский соус, влить бульон и довести до кипения. Положить мясо и лавровый лист, после чего выключить огонь. Разложить нарезанный картофель поверх мяса, затем сбрызнуть его небольшим количеством масла. Накрыть и поставить в духовку приблизительно на 1,5 часа.

Снять крышку/фольгу, смазать картофель маслом, переключить духовку в режим гриля и выпекать еще 5-8 минут до коричневого цвета.

— Пивной пирог с мясом по рецепту Джейми Оливера —

Ингредиенты:

3 красных лука 3 зубчика чеснока 2 моркови 2 стебля сельдерея 4 шампиньона Несколько веточек свежего розмарина Оливковое масло 1 кг. говяжьей грудинки, нарезать небольшими кубиками 440 мл. пива Гиннесс 2 ст.л. с горкой муки 150 гр. сыра чеддер 170 гр. слоеного теста 1 большое яйцо

Приготовление:

Разогреть духовку до 190 ºC. Очистить и нарезать лук, чеснок, морковь и сельдерей. Нарезать грибы. Оторвать листья розмарина и мелко нарезать.

Разогреть немного масла в большой жаростойкой кастрюле на слабом огне, добавить лук и жарить около 10 минут или пока он не станет мягким, периодически помешивая. Увеличить огонь, добавить чеснок, морковь, сельдерей и грибы, все перемешать. Затем выложить говядину, розмарин. Приправить щепоткой морской соли и 1 чайной ложки черного перца. Жарить в течение 3-х или 4-х минут, затем влить пиво, добавить муку и размешать. Влить столько воды, чтобы она покрывала мясо и овощи.

Довести до кипения, накрыть кастрюлю крышкой и поставить в духовку на 2,5 часа или пока мясо не станет очень нежным, а соус не загустеет; спустя 1 час 15 минут помешать.

Идеальная начинка для пирога не должна быть жидкой, поэтому если начинка растекается, поставить кастрюлю на плиту и немного уварить соус, пока он не загустеет.

Крупно натереть сыр, размешать половину с начинкой для пирога, переложить начинку блюдо и дать немного остыть. Тем временем посыпать мукой чистую рабочую поверхность, разделить тесто на две части (1/3 теста и 2/3 теста). Рулон побольше раскатать толщиной в монету и размером чуть больше кастрюли. Смазать посуду маслом и положить в нее тесто, оставив свисать края. Выложить на тесто начинку и посыпать оставшимся сыром. Накрыть пирог другой частью теста, защипнуть края и смазать пирог взбитым яйцом. Поставить пирог на дно духовки и выпекать в течение 45 минут до красивого золотистого цвета. Подавать пирог с горошком.

— Коул, суп-гуляш с бараниной —

Ингредиенты на 6 порций:

Около 1,8 кг. бараньих голяшек 3 литра воды 1 лук, разрезать пополам 2 лавровых листа 1 ч.л. черного перца горошком 20 гр. сливочного масла 200 гр. бекона, крупно нарезать 1 большой лук-порей, только белые и светло-зеленые части, промыть, разрезать пополам и нарезать 2 картофелины, очистить и нарезать небольшими кусочками 1 большой пастернак, очистить и нарезать небольшими кусочками 2 моркови, очистить и нарезать небольшими кусочками 1 репа, очистить и нарезать небольшими кусочками 750 мл. куриного бульона 6 веточек свежего тимьяна 1/3 чашки нарезанной свежей петрушки

Приготовление:

В большую кастрюлю выложить баранину, лук, лавровый лист, черный перец. Залить водой и поставить на средний огонь. Довести до кипения, периодически снимая пенки. Уменьшить огонь до средне-низкого. Варить на медленном огне, при необходимости снимая пенки, в течение 2-х часов, или пока баранина не станет нежной и не будет легко отходить от кости.

Процедить бульон через мелкое сито в большую миску. Выбросить лук, лавровый лист и перец горошком. Удалить из мяса кости и выбросить. Крупно нарезать баранину и положить в герметичный контейнер. Накрыть бульон полиэтиленовой пленкой. Убрать баранину и бульон в холодильник на ночь.

Используя ложку, снять жир с поверхности бульона из баранины. Растопить масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавить бекон и лук-порей и жарить, часто помешивая, в течение 5 минут. Добавить картофель, пастернак, морковь и репу. Готовить, помешивая, в течение 5 минут. Влить бульон из баранины, куриный бульон, положить тимьян. Уменьшить огонь до минимума. Варить в течение 1 часа или пока овощи не станут очень мягкими. Добавить баранину. Готовить в течение еще 10 минут, или пока баранина полностью не прогреется. Приправить солью и перцем. Разлить суп по тарелкам, посыпать петрушкой.

— Шотландские яйца —

Ингредиенты на 4 порции:

7 яиц 450 гр. сосисок для жарки типа братвурст, снять оболочку 1/4 чашки муки 1/2 чашки панировочных сухарей Растительное масло для жарки

Приготовление:

Положить 6 яиц в кастрюлю и залить холодной водой, довести до кипения, затем накрыть крышкой и дать постоять 5 минут перед как поставить их под струю холодной воды. После того яйца немного остынуть, очистить их от скорлупы и отложить в сторону.

Разделить колбаски на 6 шариков одинакового размера. Сплющить каждый шарик в диск, а затем обернуть каждый диск вокруг яйца.

Взбить оставшееся яйцо. Затем окунуть очищенные яйца, обернутые в колбаску, в муку, а затем в сухари.

Разогреть духовку до 190 °C. В кастрюлю на высоту 2,5 см. налить растительное масло, поставить на средний огонь. Нагреть масло до 175 °C и, работая небольшими партиями, обжарить яйца до коричневого цвета со всех сторон; обжаренные яйца выкладывать на противень в предварительно разогретую духовку. После того, как все яйца будут готовы — сразу же подавать.

— Ростбиф —

Ингредиенты на 4-6 порций:

1,4 кг. говядины (вырезка) Крупнозернистая соль без добавок, черный свежемолотый перец Растительное масло 1 лук, крупно нарезать

Приготовление:

Разогреть духовку до 175 °C. Приправить мясо солью и перцем, разбросать на противне нарезанный лук. Нагреть большую сковороду с растительным маслом на сильном огне. Обжарить мясо со всех сторон до коричневой корочки, около 4 минут с каждой стороны. Переложить мясо на противень, разместив его на луке. Поставить в духовку и запекать мясо до желаемой прожарки (предпочтительно medium rare). Готовность мяса проверять термометром. Перед нарезкой оставить мясо отдохнуть на 15 минут.

— Йоркширский пудинг —

Ингредиенты:

4 яйца 480 мл. молока 2 чашки муки 1 ч.л. соли Жир от бекона

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Пока ростбиф отдыхает, взбить яйца и молоко. Смешать муку, соль и яичную смесь до консистенции рыхлого теста. Добавить 1 столовую ложку жира в каждую форму для выпечки маффинов. Поставить форму в духовку и прогреть в течение 10 минут. Достать форму из духовки и распределить тесто между каждой формочкой. Выпекать около 8 минут, пока пудинг не поднимется и не покроется золотистой корочкой. Подавать пудинги с ростбифом и соусом грейви.

— Фиш-энд-чипс —

Для кляра:

550 гр. пива 50 гр. водки 400 гр. муки 16 гр. кошерной соли 10 гр. соды

Сначала объединить влажные ингредиенты, затем ввести сухие и мешать массу венчиком до получения однородной консистенции.

Использовать кляр в течение 2-х часов.

Для рассола:

2 кг. воды 300 гр. соли 200 гр. сахара

Объединить соль, сахар и холодную воду в большом контейнере. Хорошо размешать до полного растворения соли и сахара.

Для рыбы:

400 гр. трески

Разрезать рыбу на 8 кусочков толщиной около 1,5 см. Погрузить кусочки в рассол и оставить на 7 минут. Переложить рыбу на застеленный пергаментной бумагой противень.

Приготовление:

Заполнить кастрюлю маслом для жарки и разогреть его до 190 °C. Подготовить панировку для рыбы: поставить рядом емкость с мукой и емкость с кляром. Взять рыбу щипцами или пинцетом, обвалять в муке, стряхивая излишки, а затем опустить в кляр и дать стечь излишкам теста.

Аккуратно опустить рыбу в горячее масло, удерживая кусочек щипцами первые несколько секунд. Жарить до золотисто-коричневого цвета, примерно 3-4 минуты; спустя половину времени приготовления кусочки рыбы осторожно перевернуть. Шумовкой переложить рыбу на решетку. Подавать рыбу горячей с картофелем фри, соусом тартар и дольками лимона.

Пошаговый рецепт приготовления фиш-энд-чипс можно посмотреть здесь.