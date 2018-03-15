Ядовитая еда, которая каждый день появляется у вас на столе

Почти каждый день вы ставите на обеденный стол целый перечень смертельно опасных ядов и даже не догадываетесь об этом. Рассказы о том, что для организма ничего нет лучше овощей и фруктов были бы не так убедительны, если бы все знали о веществах, которые содержатся в большинстве из них. К счастью, чтобы получить смертельную дозу растительного яда обычно нужно съесть достаточно много, но получить серьезное отравление на пустом месте тоже неприятно, верно? Обратите особое внимание вот на эти продукты: с ними стоит быть особенно осторожным.

Картофель

Под воздействием солнечного света в картофеле появляется хлорофилл. А еще то же самое солнце ведет к выделению ядовитых веществ, гликоалкалоидов. Обратите внимание на зеленые ростки на картошке — такую будет лучше просто выбросить.

Мускатный орех

Мускатный орех чаще всего используется в качестве специй и в небольших количествах. Но стоит немного переборщить — и обычная специя превращается в настоящий яд: мускат содержит вещество миристицин, отравление которым ведет к весьма неприятным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Лакрица

У нас эта сладость так и не стала популярной, зато во многих европейских странах лакрицу знают и любят. На самом деле, лакрица представляет собой корень растения с высоким содержанием глицирризиновой кислоты. Постоянно есть лакрицу не стоит ни в коем случае: кислота ведет к постоянно высокому уровню кровяного давления и даже может вызвать проблемы с сердцем.

Неочищенный рис может содержать значительное количество мышьяка. В долгосрочной перспективе рисовая диета ни к чему хорошему не приведет, поэтому рис можно подавать на стол не чаще двух-трех раз в неделю.

Шафран

В средние века шафран считался одной из самых дорогих в мире специй. Сейчас мы используем его изредка, понемногу добавляя его в некоторые блюда. Стоит быть еще аккуратнее: примерно 10 грамм шафрана будут смертельной дозой даже для взрослого человека.

Корица

Чаще всего в домах у нас стоит китайская корица, кассия. Она плоха высоким содержанием кумарина — вещества, крайне негативно влияющего на печень. Не стоит злоупотреблять этой вкусной, но довольно вредной приправой.

Льняные зерна

Льняные зерна могут быть полезны для здоровья — они содержат большое количество клетчатки и жиров омега-3. Но постоянно употреблять их не стоит: в чрезмерных количествах льняные зерна вырабатывают вещество, из которого формируется смертельно опасная синильная кислота.