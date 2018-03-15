Как и в чём нужно замачивать семена, чтобы они лучше взошли?

Собираюсь посадить перцы и помидоры. Как и в чём нужно замачивать семена, чтобы они лучше взошли?

«Будущий урожай зависит от рассады и от того, как за ней ухаживать. Поэтому начинать нужно с самого семечка, — уверена садовод Валентина Ерёменко. — Для начала семена перцев и томатов я замачиваю на восемь часов в талой снеговой воде (она без хлора). Затем на три часа погружаю в раствор «Циркония» или «Эпина». Талая вода пробуждает семечко, в ней лучше прорастают семена. А биологически активные вещества дают силу росту, и в дальнейшем завязь плодов. После замачивания семена по сортам заворачиваю в небольшие тряпочки до появления маленьких корешков. Тряпочки всегда должны быть влажные, поэтому лучше положить их на тарелку и накрыть целлофановым пакетом. Первый день можно не смотреть семена, а потом необходимо проверять: как только появились маленькие беленькие корешки, быстро высаживаем семя в подготовленную землю. Когда рассада взойдёт, и появятся два настоящих листика после семядольных, нужно пикировать. Ёмкости для перца не нужно брать большие и глубокие (примерно 300 г), чтобы корешок не тянулся вглубь, а давал больше боковых корней».