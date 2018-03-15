Более 20 блюд татаро-башкирской кухни отведали военнослужащие танкового объединения ЗВО во время кулинарного праздника

В праздничное меню были включены блюда, основными ингредиентами которых исторически являются лапша, мясо и рис.

Для военнослужащих полка танкового объединения Западного военного округа (ЗВО) прошел День национальной кухни татаро-башкирских народов. Тыловые службы для кулинарного праздника приготовили более 20 различных блюд, имеющих самобытность и особенность рецептов.

В праздничное меню были включены блюда, основными ингредиентами которых исторически являются лапша, мясо и рис.

На первое танкистам были поданы токмач (суп-лапша), суп-куллама со сметаной и солянка по-татарски. Среди вторых блюд были мясо по-татарски с макаронами, плов «Казанский» и азу.

Также военнослужащим предложили отведать большое разнообразие закусок, среди которых салат говяжий со свеклой, салат «Чингисхан», салат с колбаской по-татарски и салат с курагой. Кроме того, на столах было множество национальных сладостей, приготовленных по разным рецептам, а также чай, морс и кисель.

В завершении кулинарного праздника перед военнослужащими выступил народный татаро-башкирский ансамбль с исполнением национальных песен и танцев.

Дни национальной кухни проводятся один раз в месяц в воинских частях и образовательных учреждениях Западного военного округа с целью разнообразия питания, сплочения коллективов, укрепления их морального и боевого духа.