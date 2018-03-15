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Кислые щи и лосось на углях, что если актеры «Кухни» в Нижнем Новгороде?
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Кислые щи и лосось на углях, что если актеры «Кухни» в Нижнем Новгороде? 

Нижегородская правда 15 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
Буквально на днях наш город посетили актеры популярного сериала «Кухня». Ребята колесят по регионам России с комедийным спектаклем «Кухня на выезде». Звездный десант «Кухни»: Михаил Башкатов, Мария Горбань, Ольга Кузьмина, Михаил Тарабукин, Никита Тарасов, Валерия Федорович, Дмитрий Филимонов прибыл в Нижний Новгород на «Стриже».
Весь звездный состав, отыграв спектакль на сцене нашего ТЮЗа, вечером того же дня отобедал в небезызвестном ресторане «Мокроусов», молва о котором расходится далеко за пределы Нижнего Новгорода. Так что же ели ребята в «Мокроусове»? Это же так интересно! Ценой неимоверных усилий нашему корреспонденту удалось заполучить чек «звездного» застолья.
Зубатка, запеченная с овощами и грибами
Фасоль, тушеная с кинзой
Котлета куриная с орехами и яблоком
Салат из печени цыпленка
Салат из утки с малиновым соусом
Чай облепиховый
Лосось на углях с лимонным соусом
Бифштекс, рубленный из говядины
Крем-суп из зеленого горошка с мятой
Уха зимняя с молоком и икрой
Суп ЩИ из кислой капустыСудя по фотографиям из «Мокроусова» ребята остались довольны.
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