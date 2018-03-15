Кислые щи и лосось на углях, что если актеры «Кухни» в Нижнем Новгороде?

Весь звездный состав, отыграв спектакль на сцене нашего ТЮЗа, вечером того же дня отобедал в небезызвестном ресторане «Мокроусов», молва о котором расходится далеко за пределы Нижнего Новгорода. Так что же ели ребята в «Мокроусове»? Это же так интересно! Ценой неимоверных усилий нашему корреспонденту удалось заполучить чек «звездного» застолья.

Зубатка, запеченная с овощами и грибами

Фасоль, тушеная с кинзой

Котлета куриная с орехами и яблоком

Салат из печени цыпленка

Салат из утки с малиновым соусом

Чай облепиховый

Лосось на углях с лимонным соусом

Бифштекс, рубленный из говядины

Крем-суп из зеленого горошка с мятой

Уха зимняя с молоком и икрой

Суп ЩИ из кислой капустыСудя по фотографиям из «Мокроусова» ребята остались довольны.