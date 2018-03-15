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«Постные щи и вареники с картошкой»: бренд-шеф расскажет про правильное питание во время Великого поста
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«Постные щи и вареники с картошкой»: бренд-шеф расскажет про правильное питание во время Великого поста 

Вести Калининград 15 марта 2018
Фото: Вести Калининград
Секретами профессионального мастерства бренд шеф Дмитрий Акименко поделится в утреннем эфире «Радио России — Калининград» 16 марта с 7.10 до 9.00 (частота 103, 9 FМ)
«Постные щи и вареники с картошкой, квашеная капуста и запеченные яблоки с мёдом — это наша русская кухня. Мы стараемся возродить рецепты наших бабушек. — сказал в интервью «Радио России Калининград» бренд-шеф Дмитрий Акименко, — На Руси всегда готовились вкусные и разнообразные блюда, поэтому во время поста у хозяйки есть возможность использовать эти рецепты и сделать меню более полезным и здоровым для всей семьи».
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