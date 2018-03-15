Найдена самая эффективная диета

Диетологи и эксперты по оздоровлению организма пришли к заключению, что так называемая викторианская диета не только является одним из самых эффективных способов похудеть. Также она максимально быстро насыщает организм всеми необходимыми витаминами.

Исследователи из Университета Лестера выяснили, что изначально появившийся в качестве «диеты для бедных» курс питания, включавший в себя картофель, овсяную кашу, молочные продукты и сельдь, до сих пор остается одной из самых полезных для здоровья систем питания. По своей эффективности такая диета может соперничать лишь со средиземноморской.

Обе не содержат рафинированных углеводов и сахаров, которые при регулярном употреблении могут способствовать повышению уровня холестерина и развитию сердечно-сосудистых заболеваний, а также допускают употребление натурального мяса. Однако именно «крестьянская» диета позволяет получать наибольшее количество питательных веществ из натуральных продуктов, полученных фермерами от домашнего скота. В число наиболее полезных продуктов из викторианской диеты вошли лук, картофель, морковь, капуста, свекла, а также яблоки, вишня и клубника.

Конечно, продолжительность жизни современных людей превосходит жизненный цикл жителей викторианской эпохи. Тем не менее, эксперты выделяют в качестве причин нашей проблемы ожирения «чрезмерное употребление дешевой высококалорийной пищи» в сочетании с большим количеством времени, которое мы проводим в сидячем положении, на диванах или в автомобилях. К счастью, у современного человека гораздо больше пространства в выборе еды и ее количестве, несмотря на это нам следовало бы взять пример с выносливых викторианских предков.