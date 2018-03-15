Оссобуко — мясная классика итальянской кухни

Несмотря на многообразие отрубов, для многих этот ассортимент заканчивается на проверенном шорт рибс, рибае или старом добром филе. Использование менее популярных частей даже опытные кулинары избегают по одной простой причине — не знают с какой стороны к ним подступиться и что в принципе с ними можно сделать.

При желании практически для любой части туши можно найти подходящий рецепт, если заглянуть в поваренные книги разных стран. Отруб, который в одной части света считается альтернативным, в другой может представлять классику местной кухни. Например, в русской кухне голяшка идет для приготовления холодца, итальянские же кулинары нашли этой части свое применение и используют ее для традиционного блюда оссобуко.

— 1 —

Название блюда переводится как «полая кость». Оссобуко готовится из телячьей голени, нарубленной на куски толщиной около 5 см. В классическом исполнении мясо тушат с овощами и приправляют гремолатой.

— 2 —

Перед приготовлением куски мяса обваливают в муке и обжаривают в сливочном масле до образования золотистой корочки. После к мясу добавляют мелко нарезанные овощи: морковь, лук, сельдерей и пару зубчиков чеснока. Овощи тушат не среднем огне до размягчения, а затем добавляют к ним стакан белого вина. Жидкость выпаривают, дегласируя сковороду. Следом в сковороду выкладывают нарезанные помидоры. Они могут быть как свежими (3 штуки), очищенными от семян и кожицы, так и в собственном соку.

— 3 —

Спустя какое-то время к мясу подливают пару стаканов телячьего или куриного бульона, добавляют соль, перец и оставляют тушиться на медленном огне 1,5-2 часа. Готовят мясо до тех пор, пока оно не начнет отходить от кости. Готовое мясо посыпают гремолатой — смесью рубленного чеснока, петрушки и лимонной цедры.

— 4 —

Лучшим гарниром к оссобуко считается ризотто по-милански и, конечно же, бокал красного вина.