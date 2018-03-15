Несмотря на многообразие отрубов, для многих этот ассортимент заканчивается на проверенном шорт рибс, рибае или старом добром филе. Использование менее популярных частей даже опытные кулинары избегают по одной простой причине — не знают с какой стороны к ним подступиться и что в принципе с ними можно сделать.
При желании практически для любой части туши можно найти подходящий рецепт, если заглянуть в поваренные книги разных стран. Отруб, который в одной части света считается альтернативным, в другой может представлять классику местной кухни. Например, в русской кухне голяшка идет для приготовления холодца, итальянские же кулинары нашли этой части свое применение и используют ее для традиционного блюда оссобуко.
— 1 —
Название блюда переводится как «полая кость». Оссобуко готовится из телячьей голени, нарубленной на куски толщиной около 5 см. В классическом исполнении мясо тушат с овощами и приправляют гремолатой.
— 2 —
Перед приготовлением куски мяса обваливают в муке и обжаривают в сливочном масле до образования золотистой корочки. После к мясу добавляют мелко нарезанные овощи: морковь, лук, сельдерей и пару зубчиков чеснока. Овощи тушат не среднем огне до размягчения, а затем добавляют к ним стакан белого вина. Жидкость выпаривают, дегласируя сковороду. Следом в сковороду выкладывают нарезанные помидоры. Они могут быть как свежими (3 штуки), очищенными от семян и кожицы, так и в собственном соку.
— 3 —
Спустя какое-то время к мясу подливают пару стаканов телячьего или куриного бульона, добавляют соль, перец и оставляют тушиться на медленном огне 1,5-2 часа. Готовят мясо до тех пор, пока оно не начнет отходить от кости. Готовое мясо посыпают гремолатой — смесью рубленного чеснока, петрушки и лимонной цедры.
— 4 —
Лучшим гарниром к оссобуко считается ризотто по-милански и, конечно же, бокал красного вина.