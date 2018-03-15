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Белковая диета
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Белковая диета 

МедикФорум 15 марта 2018
Фото: МедикФорум
Белок — важнейший строительный материал для организма, на котором возможно похудеть на 10 кг за 14 дней. Слово «диета» многие воспринимают как ограничение, отсутствие удовольствия от еды. Существует большое многообразие различных диет и с каждым днем их становится всё больше. Некоторые диеты направлены не только на похудение, но и на набор мышечной массы и прорисовки рельефа, если говорить о бодибилдинге. Среди таких диет можно выделить — белковую, об этом рассказали эксперты сайту МедикФорум. Её очень любят спортсмены, когда необходимо избавиться от подкожного жира и сохранить при этом мышечную массу. Главная особенность такой диеты — это отсутствие ощущения голода, так как перевариваются белковые продукты организмом примерно до 4 часов. Длительность диеты составляет 14 дней и повторить курс возможно не раньше, чем через месяц, потому что приходится излишняя нагрузка на печень и почки. Меню белковой диеты исключает продукты с высоким гликемическим индексом и ограничивает количество жиров. В основном преобладают в рационе продукты с большим содержанием белка, а также овощи и фрукты, которые являются источником клетчатки и будут способствовать очищению организма. Основные принципы белковой диеты: употребление достаточного количества воды (2-3 литра); приемы пищи через каждые 3-4 часа; физические нагрузки, минимум 3 раза в неделю; отсутствие алкоголя; применение поливитаминных комплексов. Перед диетой желательно пройти медицинское обследование и убедиться в отсутствии серьёзных заболеваний. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.
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