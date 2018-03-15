Рецепт дня: Салат «Мимоза» с домашним майонезом 

Все знают салат «Мимоза». Но что если добавить в него майонез не из магазина, а домашний? Sobesednik.ru советует рецепт.
Что понадобится:
Для салата:
— 1 банка нерки или лосося в собственном соку
— 3 яйца
— 1 головка репчатого лука
— 1 крупное кисло-сладкое яблоко типа гренни смит
— 100 г сыра
— лимонный сок — 3 ст. л. красной икры
Для майонеза:
— 6 перепелиных яиц — 150 мл оливкового масла
— 1 ч. л. французской горчицы
— 1 ст. л. лимонного сока
— цедра половины лимона
— щепотка соли
— щепотка сахара.
Приятный бонус: вы можете самостоятельно придавать домашнему майонезу желаемые вкусовые оттенки, добавляя цитрусовые, свежие или сушеные травки, различные специи. Для этого салатика идеально подходит майонез на перепелиных яйцах с легкими цитрусовыми нотками, которые гармонично и деликатно оттенят рыбу и поддержат яблоко. Готовится проще пареной репы: в стеклянную емкость разбиваете перепелиные яйца, добавляете соль, сахар, горчицу и взбиваете все венчиком или миксером в течение минуты. Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой вливаете оливковое масло. Он загустеет прямо у вас на глазах. В конце добавьте лимонную цедру и лимонный сок, еще раз взбейте и уберите в холодильник.
Как готовить:
Яйца сварите вкрутую, очистите, отделите белки от желтков, все потрите на средней терке сепаратно в разные мисочки.
Очистите яблоко, натрите его на крупной терке, а лучше порежьте очень тонкой соломкой. Сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело.
С рыбы слейте сок, разомните вилкой. Сыр натрите на средней терке. Лук мелко нашинкуйте и непременно ошпарьте кипятком, чтобы ушла горечь.
Первым слоем на дно бокалов ложится яблоко. Сверху немного лимонного майонеза, затем рыба, лук, икра, сыр, белок и финально, ярко солнечно и мимозно — желток. Все слои, кроме последнего, смазываются майонезом. Да, и не надо салат утрамбовывать, пусть он будет нежным и воздушным, как чудесные цветы мимозы.