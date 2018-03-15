Особый промысел: как в Мьянме выращивают урожай на воде

Люди могут приспособиться к практически любым условиям и находить для себя еду, там где ее не сразу заметно. Например, в Мьянме жители сделали огород в озере, соорудив на поверхности воды плавающие грядки, где выращивают овощи для себя и даже на продажу.

Озеро Инле в Мьянме выделяется своей экзотической красотой, а благодаря проживающим там народам это место стало известным в мире. Граждане используют уникальную технику выращивания овощей, используя водоросли, как грунт. Благодаря такой методике прямо посреди озера растут рис, фасоль, зелень, капуста, горох, помидоры и огурцы. Бамбуковые шесты помогают удержать плавучие грядки на месте, ведь они буквально не крепятся с грунтом. Местные жители соорудили их из корней, травы, водорослей и насыпали поверх плодородный слой, щедро удобренный илом. Ухаживают за такими плантациями с помощью лодок, которые есть у каждой семьи поселения. Овощи озера Ингле можно приобрести на территории всей страны, поскольку урожайность этого места просто зашкаливает. Гражданам удается обеспечивать едой себя, продавать овощи на местном рынке и сдавать их партиями на вывоз. Здесь каждый клочок озера используется для земледелия, а в работе задействован каждый член семьи. Посевом зачастую занимаются женщины, а вот собирают урожай практически всегда мужчины.]]>