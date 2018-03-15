Тьерри Жоффруа: чем больше слов на этикетке, тем меньше доверия к продукту

15 марта компания «Ашан» проводит День качества. Накануне праздника мы пообщались с Тьерри Жоффруа, директором по качеству и методологиям АШАН Ритейл Россия. Тьерри — член экспертного совета конкурса «Московское качество».

— Что такое, с Вашей точки зрения, «качественный продукт»? Что входит для Вас в понятие качества?

— Прежде всего, это продукт безопасный и соответствующий нормам законодательства. Кроме того, качество зависит от ингредиентов и процесса приготовления продукта. Наконец, о качестве свидетельствует полная и прозрачная информация на этикетке.

— Насколько отличается качество продуктов в России и Западной Европе? Где жестче стандарты, скажем, на молочные и мясные продукты?

— Стандарты везде разные, соответственно, и конечные продукты также различаются, а это косвенно влияет и на качество. Я думаю, что и ожидания клиентов в разных странах не одни и те же. Например, в Европе уже не стоит вопрос санитарной безопасности, там больше обращают внимание на то, чтобы продукт был полезным для здоровья и безопасным для окружающей среды.

Я бы даже сказал, что с точки зрения норм в России требования строже: например, во Франции не нормированы бактерии группы кишечной палочки (БГКП), тогда как в России существует нормы по этому показателю.

С другой стороны, качество продукции в Европе другое. Возьмем, например, мясо или птицу — особенности выращивания и откорма позволяют получить более качественный продукт, более вкусный. Надо честно отметить, что такой способ выращивания отражается и на цене: стоимость содержания и выращивания выше, соответственно, и цена.

— К каким продуктам покупателям нужно относиться с особым вниманием? У каких чаще всего возникают проблемы с качеством?

— Я бы говорил о рисках, а не о проблемах. Если кратко ответить на ваш вопрос: чем быстрее на продукте растут бактерии, тем выше риски. Второй фактор — это процесс производства, риск будет выше, если он не автоматизирован и не контролируется. Таким образом, в группе риска находятся свежие продукты, а также те, при производстве которых много ручных операций.

Еще одна причина для беспокойства — это фальсификаты: если возможно заменить один ингредиент другим с меньшей стоимостью, у производителя будет больше соблазнов попытаться это сделать. А сделать это очень легко, учитывая, что у потребителя нет возможности это проверить. Я сейчас говорю, например, о пальмовом масле, и не только о нем.

— «Фермерские» и «экологически чистые» продукты на полках сетевых магазинов: реальность или игры маркетологов?

— Появление таких продуктов — это большой шаг вперед, и я рад, что они появляются на наших полках. Конечно, на рынке присутствуют поставщики, для которых это всего лишь маркетинг. Но есть и такие, которые хотят принять на себя обязательства по продвижению правильного питания и более рационального ведения сельского хозяйства. Для них важно гордиться своим продуктом. И они находят своего клиента несмотря на то, что цена бывает выше обычной.

С моей точки зрения, нужно также проводить разъяснительную работу с клиентами на тему продуктов «био». Например, что если продукт имеет отметку «био », это не значит, что производитель никогда не использовал химические вещества. Это значит, что за 30 дней до сбора урожая не использовалось ни одно химическое вещество.

— Как правильно читать этикетку? Три правила выбора качественного продукта при использовании информации с этикетки.

— Что касается меня, то я всегда смотрю на состав, чем больше в нем ингредиентов, тем меньше у меня доверия к этому продукту. Если я не понимаю, что там написано, я ищу другой продукт. Наконец, и это уже профессиональная привычка, как только я вижу некоторые ингредиенты или их объемы, даже если официально они не относятся к категории опасных, я беру другой товар (например, слишком много соли или желтого красителя E110). Также я рекомендую проверять, отвечает ли товар вашим ожиданиям, нет ли там аллергенов, к примеру, и подходит ли вам срок годности.

— Всегда ли цена — гарантия высокого качества продукта?

— Высокая цена не всегда гарантирует, что товар будет лучшего качества. Конечно, бренд и маркетинг играют свою роль. И тут я хотел бы упомянуть инициативу организаторов конкурса «Московское качество», которые продвигают качественные товары, предоставляя о них всю информацию.

— Влияют ли на качество сроки хранения продукта? Правда ли, что чем сроки короче, тем продукт качественнее?

— Действительно, чем срок хранения короче, тем продукт качественнее: у бактерий нет времени на быстрый рост. В то же время необходимо отметить, что продукт после соответствующей обработки, например, молоко после пастеризации, не несет рисков. Этот продукт не относится к категории «свежих», но тем не менее вы можете употребить его и через шесть месяцев, и даже больше. Я считаю, что российские санитарные нормы полностью защищают клиента. Конечно, клиент и сам должен следить за тем, чтобы быстро употребить продукт после вскрытия упаковки (если взять ультрапастеризованное молоко, то не надо хранить его после вскрытия три недели).