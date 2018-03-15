Обед по расписанию: как Великий пост влияет на здоровье?

Врач-диетолог Юлия Попека @dietologminsk рассказала, дефицит каких витаминов может наблюдаться во время поста, как влияет отсутствие молока на организм, вреден ли переизбыток клетчатки в рационе и как избавиться от постоянного чувства голода.

Факт №1: железодефицит — частое явление во время поста

Во время Великого поста рацион достаточно однообразный: если не позаботиться о нем заранее — может наблюдаться дефицит витаминов, микро— и макроэлементов. Чаще всего организму не хватает железа, фолиевой кислоты, витамина В12, витамин D, кальция, жирных кислот. Последние можно получить из авокадо и орехов. Чтобы избежать неприятных последствий разнообразьте меню. Включите в рацион гречку, тофу, морскую капусту, чечевицу, шпинат (в них много железа), зелень (в ней содержится фолиевая кислота), инжир, мемена кунжута (в них найдете кальций).

Факт №2: непродолжительное отсутствие мяса в рационе не влияет на здоровье

На организме взрослого человека, у которого нет проблем со здоровьем и в рационе есть другие источники белка, временное отсутствие мяса не скажется никак.

Мясо — ценный источник белков. Отказавшись от него, нужно ввести в рацион другие продукты, где они содержатся в достаточном количестве. В ежедневном меню обязательно должны быть соевые и бобовые продукты (в одном нуте белка содержится целых 20 г на 100 г продукта). В противном случае может наблюдаться слабость, головные боли, анемия и другие неприятные симптомы.

Факт №3: без молока спокойно можно жить

Я бы рекомендовала отказаться от молока не только на время Великого поста — считаю этот продукт бессмысленным. От того молока, которое реализуется у нас в магазинах, больше вреда, чем пользы.

В молоке содержатся гормоны (прогестерон, эстроген, тестостерон), антибиотики, которыми «кормят» животных на фермах. С 250 мл этого продукта поступает 60-80% от суточной нормы гормонов — стоит задуматься.

Почти у трети населения наблюдается непереносимость лактозы — «молочного сахара». Это состояние связано с недостаточностью фермента лактазы, принимающего участие в его расщеплении в тоником кишечнике. Если через 30 минут после стакана молока у вас регулярно наблюдается вздутие живота, это повод задуматься и обратиться к врачу.

Факт №4: в пост легко поправиться

В пост в рационе гораздо меньше белков и больше углеводов особенно, быстроусвояемых: пасты (не всегда из цельнозерновых), булок, пирожков. Если рацион тщательно не продуман и не сбалансирован, к концу может оказаться, что вы прибавили в весе. Причиной лишних килограммов может стать и защитная реакция организма. Из-за недостатка энергии он включает «аварийный режим» и перестает отдавать, программируя себя на запасание.

Факт №4: переизбыток клетчатки — причина проблем с ЖКТ Если у вас было недостаточно клетчатки в рационе, преобладание и фруктов, и овощей в меню может привести в дискомфорту в желудке, повышенному газообразованию, частым позывам к дефекации. Готовьтесь к посту заранее! Увеличивайте количество клетчатки постепенно — лучше за месяц до его начала.

Факт №5: в пост нужно заботиться о микрофлоре кишечника

Для поддержания нормальной микрофлоры в рационе должно быть много грубых пищевых волокон. Это отличный субстрат для размножения полезных микроорганизмов. Ешьте морковь, капусту, свеклу — в конце зимы они особенно актуальны.

Факт №6: к соблюдению поста есть противопоказания

Абсолютное противопоказание к соблюдению поста — беременность. Рекомендую отказаться от строгого поста пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями (особенно при проблемах с почками и печенью). Сахарный диабет и пост — несовместимы. Перед тем, как ограничить свой рацион, настоятельно рекомендую сдать анализы и проконсультироваться с врачом.

Факт №7: выходит из поста нужно постепенно

Нельзя резко менять рацион: вход и выход из поста должны быть плавными. За несколько дней «до» сократите потребление продуктов, которые будете исключать, до минимума (особенно мясо). На следующий день после окончания поста не набрасывайтесь на мясо и молочный продукты — это большой стресс для организма, который может привести к тяжести в животе, запорам, головным болям и другим неприятным последствиям.

Факт №8: постоянное чувство голода — следствие недостатка белка в рационе

Если во время поста вы постоянно испытываете чувство голода, скорее всего, вам не хватает белков в рационе. Сделайте упор на бобовые, тофу и другие белковые продукты.