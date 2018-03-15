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5 ошибок, которые портят вкус кофе
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5 ошибок, которые портят вкус кофе 

WomanHit.ru 15 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
Ошибка №1  Совершаем покупку «на глаз». Вам понравилась красивая упаковка? А может быть, вы действовали по совету продавца? Так делать нельзя. Придя в магазин, понюхайте зерна. Если вы учуяли запах гари, запах плесени, химии или слишком слабый аромат, откажитесь от приобретения. Кофе должен пахнуть приятно.
Ошибка №2  Кофе это не тот продукт, на котором можно экономить. Цена напитка напрямую зависит от его вкусовых качеств.
Ошибка №3  Не стоит экономить и время, покупая молотый кофе. Он мог месяцами лежать в таком виде и выдохнуться, что лишит его аромат и исказит вкус.
Ошибка №4  Воздух, свет и тепло портят кофе. Продукт должен храниться в стеклянной или жестяной герметичной посуде.
Ошибка №5  Слишком большое количество воды способно даже из самого лучшего кофе сделать обычный кофейный напиток. Соотношение должно быть один к десяти: 1 г молотого кофе продукта на 10 мл воды.
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