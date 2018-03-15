5 ошибок, которые портят вкус кофе

Ошибка №1 Совершаем покупку «на глаз». Вам понравилась красивая упаковка? А может быть, вы действовали по совету продавца? Так делать нельзя. Придя в магазин, понюхайте зерна. Если вы учуяли запах гари, запах плесени, химии или слишком слабый аромат, откажитесь от приобретения. Кофе должен пахнуть приятно.

Ошибка №2 Кофе это не тот продукт, на котором можно экономить. Цена напитка напрямую зависит от его вкусовых качеств.

Ошибка №3 Не стоит экономить и время, покупая молотый кофе. Он мог месяцами лежать в таком виде и выдохнуться, что лишит его аромат и исказит вкус.

Ошибка №4 Воздух, свет и тепло портят кофе. Продукт должен храниться в стеклянной или жестяной герметичной посуде.

Ошибка №5 Слишком большое количество воды способно даже из самого лучшего кофе сделать обычный кофейный напиток. Соотношение должно быть один к десяти: 1 г молотого кофе продукта на 10 мл воды.