5 витаминных морсов для детского иммунитета

Для того, чтобы дожить до нового солнца и нового здоровья, нужно обратиться к мудрости наших мам, чтобы витаминизироваться по самые уши и порадовать себя простыми и яркими вкусами детства. Самое время готовить морсы!

Морсы отличаются от компотов способом термообработки, точнее, ее отсутствием — фрукты или ягоды ошпариваются кипятком, а не варятся до потери сознания. Все, что нам потребуется — блендер, свежие или замороженные фрукты и ягоды, вода, специи и совсем немного времени.

Клюква

Один из чемпионов по содержанию витаминов и антиоксидантов. Эта зимняя ягода исключительно полезна при простудных заболеваниях, для почек и лимфотока.

Рецепт: 200 граммов ягод нужно слегка разморозить, залить 2 литрами свежей воды, добавить 1 столовую ложку мёда или сахар и тщательно пробить миксером. Дать настояться в течение часа. Можно добавить чайную ложку имбиря, немного мяты или розмарина.

Облепиха

Еще одна очень полезная ягода, которую многие дети недолюбливают за специфический кислый привкус. Он смягчается, если к ягодам облепихи добавить черноплодку или клубнику.

Рецепт: Взять по стакану ягод, немного разморозить, залить 2 литрами воды, добавить мёд или сахар по вкусу, пробить в блендере. Дать настояться и процедить.

Сыворотка

На основе этого бесконечно полезного продукта можно сделать любой вкусный и полезный морс. Сыворотка помогает работе органов ЖКТ, улучшает пищеварение и очень богата витаминами группы В.

Рецепт: Стакан любых ягод или фруктов взбить с небольшим количеством сахара или мёда и сывороткой. Можно сделать на основе этого напитка вкусное желе!

Цитрусовые

Цитрусовые отлично сочетаются с имбирём, мятой, базиликом, розмарином, душистым перцем и гвоздикой — поэкспериментируйте, чтобы понять, какой из вкусов вам больше всего нравится.

Рецепт: Из цитрусовых нужно предварительно отжать сок, развести водой в соотношении 1:1, добавить мёд или сахар по вкусу — и настоять примерно час.

Черника

Этот морс необычного цвета обычно очень нравится малышам. Ягоды черники богаты витаминами, она очень полезна для зрения и поддержания иммунитета.

Рецепт: На стакан ягод нужно взять полтора-два стакана воды, сахара и мёда, взбить, затем настоять.

Домашние морсы — прекрасная альтернатива магазинным сокам. Очевидная польза хотя бы в том, что вы точно знаете, из чего они сделаны и в каких условиях. А о содержании витаминов даже говорить смешно. Найдите свой любимый рецепт морса — и не болейте!