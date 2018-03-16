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Специалисты назвали признаки качественного молока
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Специалисты назвали признаки качественного молока 

АиФ — Алтай 16 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Специалистами ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» были обнаружены пробы молока, не соответствующие по органолептическим показателям.
Свежее доброкачественное молоко, поступающее для непосредственного употребления, должно быть однородным, иметь белый цвет со слегка желтоватым оттенком, приятный запах и вкус, жидкую консистенцию. Изменения в цвете могут быть обусловлены характером кормов, развитием в молоке некоторых пигментобразующих микробов, заболеваниями животных.
Так, сине-голубое окра¬шивание молока может быть вызвано потреблением кормов, содержащих синие пигменты, при хранении молока в цинковой посуде, при маститах и туберкулезе животных или вследствие развития в молоке синегнойной палочки. Желтая окраска молока может быть обусловлена размножением микробов, вырабатывающих желтый пигмент, при маститах, поедании некоторых трав (зубровка, ревень). Красноватое окрашивание молока почти всегда свидетельствует о примеси крови.
Посторонний запах в молоке очень часто появляется при хранении его с веществами, обладающими резкими запахами. При долгом стоянии на скотном дворе молоко приобретает запах навоза, при хранении в деревянных сгнивших погребах — затхлый запах.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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