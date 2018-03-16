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Специалисты рассказали об искусственных добавках в различных напитках
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Специалисты рассказали об искусственных добавках в различных напитках 

АиФ — Алтай 16 марта 2018
Фото: АиФ - Алтай
Современный уровень развития пищевых технологий все больше и дальше уводит нас от натуральных продуктов и сырья в сторону частично или полностью искусственных. Особенно это касается алкогольных и безалкогольных напитков.
Применяемые в производстве напитков комбинации различных искусственно вырабатываемых пищевых добавок и наполнителей призваны улучшить потребительские свойства продукта, но зачастую не удовлетворяют санитарным нормам. Исходя из экономических соображений, предприятия все чаще используют более дешевое сырье, менее качественные пищевые добавки и упрощенные технологии. Количество фальсифицированной алкогольной и безалкогольной продукции в России на сегодняшний день превышает все мыслимые размеры, и здесь уже главным становится вопрос не только качества, но и безопасности напитка.
Анализ органических кислот актуален на всех этапах производства вина, пива, соков, нектаров, сокосодержащих напитков. Наличие или отсутствие органических кислот в пробе, а также их количественное содержание и соотношение позволяют определять подлинность и качество напитков, контролировать ферментативные процессы и проводить корреляцию со вкусом конечного продукта.
В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» для измерений массовой концентрации органических кислот и их солей в напитках успешно используется метод капиллярного электрофореза.
Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru  На правах рекламы
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