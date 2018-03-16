Жареная рыба с томатами: быстрый ужин по-гречески

Прийти с работы и быстро приготовить достойный ужин — совершенно несложная задача для опытной хозяйки. Пожарить рыбу, например, — один из популярных вариантов. А сделать это необычно и вкусно поможет вам наш очередной рецепт. Готовим рыбу по-гречески с помидорами и маслинами.

Рыба по-гречески/Фото: Валентина Билунова/BurdaMedia

Понадобится:

500 г рыбного филе,

2 ст. ложки лимонного сока,

4 ст. ложки растительного масла,

2 луковицы,

1 долька чеснока,

2-3 помидора (или 2 ст. ложки томатной пасты),

100 г маслин без косточек,

соль, молотый черный перец,

1 пучок зелени,

150 г белого хлеба,

2 ст. ложки сливочного масла.

Приготовление:

Рыбное филе ополоснуть холодной водой, обсушить и разрезать на кусочки весом по 80-100 г. Рыбу переложить в миску и сбрызнуть лимонным соком. Посолить и поперчить.

Лук очистить и нарезать кольцами. Чеснок очистить и пропустить через пресс. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить лук с чесноком.

Помидоры вымыть и, удалив место прикрепления плодоножек, нарезать кружками. Зелень вымыть, обсушить и мелко порубить. Кусочки рыбы выложить в сковороду на обжаренный с чесноком лук и посыпать рубленой зеленью.

На рыбу выложить помидоры (или томатную пасту) и нарезанные маслины. Рыбу тушить на слабом огне 5-10 минут.

Хлеб нарезать ломтиками и обжарить в сливочном масле до хрустящей корочки. Подать вместе с рыбой.

Время приготовления 50 минут. В одной порции 250 ккал. Белки — 29 г, жиры — 10 г, углеводы — 14 г.