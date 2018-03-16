Рецепт дня: острый «Цезарь» с креветками

210 calories

Острый «Цезарь» с креветками

Классический вкус любимого салата в этом рецепте дополняется пряными специями и хрустящими чесночными гренками. Острый «Цезарь» с креветками СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 210 ккал

Ингредиенты

Креветки 200 г Шпинат 4 чашки Болгарский перец 2 шт. Огурец 1 шт. Морковь 1 шт. Авокадо ½ шт. Хлеб 2 кусочка Яйца (желток) 1 шт. Масло (оливковое) 4 ст. л. Лимон (сок) 1 ст. л. Горчица ½ ст. л. Масло (сливочное) 1 ч. л. Чеснок (измельчённый) 1 ч. л. Перец (чили молотый) 1 ч. л.

Приготовьте заправку: для этого смешайте в миске желток, ½ ч. л. перца чили, горчицу, оливковое масло, чеснок и сок лимона.

Хорошо вымойте креветки (если необходимо, очистите их), посыпьте оставшимся перцем чили и обжарьте в течение 4-5 минут на сковороде до хрустящей корочки.

Нарежьте хлеб на кубики смажьте сливочным маслом и посыпьте мелко нарезанным чесноком. Запеките в духовке в течение 5—7 минут при температуре 180 градусов, чтобы получились гренки.

Нарежьте огурец и морковь лентами, а авокадо и болгарский перец — на тонкие ломтики. Выложите их вместе с креветками и шпинатом в две глубокие тарелки и перемешайте.

Полейте салат заправкой, добавьте сверху гренки и подавайте.

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