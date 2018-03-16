Домашние сосиски из курицы

Существуют ли сосиски, которые не причинят вреда фигуре? Конечно, если вы сами их приготовите.

Для вкусных и безвредных сосисок нужно всего 4 ингредиента. Такое блюда подойдёт и на обед, и на ужин и понравится всем членам семьи.

Ингредиенты:

Куриное филе — 800 гр;Чеснок — 2 головки;Яйцо — 3 шт;Соль/перец.

Как готовить

1. Из куриного филе сделайте фарш.

2. Добавьте яйцо, мелкорубленный чеснок, соль и специи, и хорошо все перемешайте.

3. Теперь начинайте формировать сосиски с помощью пищевой пленки.

4. Получившиеся сосиски опустите в кипящую воду на 5 минут.

5. Затем обжарьте на гриле или на а/п сковороде.

Приятного аппетита.