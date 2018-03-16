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Домашние сосиски из курицы
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Домашние сосиски из курицы 

АиФ Красноярск 16 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Существуют ли сосиски, которые не причинят вреда фигуре? Конечно, если вы сами их приготовите.
Для вкусных и безвредных сосисок нужно всего 4 ингредиента. Такое блюда подойдёт и на обед, и на ужин и понравится всем членам семьи.
Ингредиенты:
Куриное филе — 800 гр;Чеснок — 2 головки;Яйцо — 3 шт;Соль/перец.
Как готовить
1. Из куриного филе сделайте фарш.
2. Добавьте яйцо, мелкорубленный чеснок, соль и специи, и хорошо все перемешайте.
3. Теперь начинайте формировать сосиски с помощью пищевой пленки.
4. Получившиеся сосиски опустите в кипящую воду на 5 минут.
5. Затем обжарьте на гриле или на а/п сковороде.
Приятного аппетита.
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