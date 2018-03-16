Худейте со вкусом: меню на пятницу от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась любимыми пп-рецептами и рассказала, какие продукты относятся к полноценным белковым, а какие нет.

Завтрак

Омлет с шампиньонами

Яйцо — 1 шт. Помидор — 30 г Перец болгарский — 30 г Шампиньоны — 20 г Сухой чеснок

Яйцо взбейте. Помидор, перец, шампиньоны нарежьте и обжарьте на сухой сковороде с добавлением сухого чеснока. Влейте взбитые яйца. Накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Подавайте с рубленой зеленью.

Перекус

Соленые сырники с овощами

Творог — 70 г Белок — 1 шт. Отруби — 2 ст. л. Цукини — 20 г Морковь — 20 г Зелень

Белок взбейте, а овощи натрите на мелкой терке. Мелко нарубите зелень и смешайте все ингредиенты. Сформируйте сырники и выпекайте на сухой сковороде или в духовке. Перекус разделите на два приема.

Плов из филе индейки

На 2 порции: Рис басмати — 100 г Грудка индейки — 300 г Морковь — 150 г Лук — 130 г Чеснок — 3 зубчика Специи Соль

Лук, морковь и нарезанную индейку обжарьте на сухой сковороде. Добавьте рис, специи, соль, чеснок и залейте водой. Накройте крышкой и варите до готовности. В конце можно добавить немного оливкового или льняного масла.

Перекус

Творог с малиной

Теплый салат с морепродуктами

Ингредиенты: Листья салата — 50 г Помидоры черри — 2 шт. Морской коктейль — 150 г Горсть кедровых орехов Лимонный сок Порвите листья салата. Отварите морепродукты. Помидоры разрежьте на 4 части. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком. Украсьте кедровыми орехами.

Совет! На ужин можно есть 5% творог — такой жирности достаточно, чтобы из него усвоился кальций и другие полезные вещества.