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Худейте со вкусом: меню на пятницу от Светланы Шидловской
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Худейте со вкусом: меню на пятницу от Светланы Шидловской 

BeautyHack.ru 16 марта 2018
Фото: BeautyHack.ru
Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская поделилась любимыми пп-рецептами и рассказала, какие продукты относятся к полноценным белковым, а какие нет.
Завтрак
Омлет с шампиньонами
Яйцо — 1 шт. Помидор — 30 г Перец болгарский — 30 г Шампиньоны — 20 г Сухой чеснок
Яйцо взбейте. Помидор, перец, шампиньоны нарежьте и обжарьте на сухой сковороде с добавлением сухого чеснока. Влейте взбитые яйца. Накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Подавайте с рубленой зеленью.
Перекус
Соленые сырники с овощами
Творог — 70 г Белок — 1 шт. Отруби — 2 ст. л. Цукини — 20 г Морковь — 20 г Зелень
Белок взбейте, а овощи натрите на мелкой терке. Мелко нарубите зелень и смешайте все ингредиенты. Сформируйте сырники и выпекайте на сухой сковороде или в духовке. Перекус разделите на два приема.
Плов из филе индейки
На 2 порции: Рис басмати — 100 г Грудка индейки — 300 г Морковь — 150 г Лук — 130 г Чеснок — 3 зубчика Специи Соль
Лук, морковь и нарезанную индейку обжарьте на сухой сковороде. Добавьте рис, специи, соль, чеснок и залейте водой. Накройте крышкой и варите до готовности. В конце можно добавить немного оливкового или льняного масла.
Перекус
Творог с малиной
Теплый салат с морепродуктами
Ингредиенты: Листья салата — 50 г Помидоры черри — 2 шт. Морской коктейль — 150 г Горсть кедровых орехов Лимонный сок  Порвите листья салата. Отварите морепродукты. Помидоры разрежьте на 4 части. Смешайте все ингредиенты, заправьте лимонным соком. Украсьте кедровыми орехами.
Совет! На ужин можно есть 5% творог — такой жирности достаточно, чтобы из него усвоился кальций и другие полезные вещества.
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