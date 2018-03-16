Почему глютен вреден: безглютеновая диета и её преимущества

Как отказаться от глютена, если он везде? Основные принципы перехода на безглютеновое питание.

Надя Андреева — инструктор по здоровому образу жизни, профессиональный веллнес-коуч со стажем. Уже много лет она ведёт свой блог «Шпинат и Йога», а также является автором нескольких бестеселлеров. В книге «Свобода от глютена» Надя подробно рассказывает о безглютеновой диете и делится полезными рецептами для всех, кто решил внимательнее относится к своему здоровью. С её помощью попробуем разобраться: действительно ли глютен вызывает зависимость и так сильно влияет на наше здоровье или его вред сильно приувеличен?

Что такое глютен?

Как известно, еда для нас является одним из основных источников энергии. Однако иногда она может стать ядом, который подавляет наш иммунитет и нарушает работу мозга. Даже в самых привычных нам продуктах могут присутствовать подобные «нездоровые» ингредиенты. Один из таких продуктов — глютен. Глютен — это белок, который состоит из молекул глютенина и глиадина. Другими словами, глютен можно назвать «клейким белком», он придает продуктам равномерную текстуру. Например, именно благодаря нему при приготовлении хлеба тесто становится эластичным.

Глютен довольно сложно переваривается, для его обработки человек должен обладать на сто процентов здоровым пищеварением. Если глютен поступает в организм в избытке, то это может вызвать раздражение кишечных ворсинок и повлиять на процесс переваривания пищи в целом. За последние годы людей, которые не переносят глютен становиться всё больше.

Где он содержится?

Самый распространённый и часто используемый продукт, в котором содержится глютен — хлеб.

Пшеница, рожь и ячмень, а также продукты из этих злаков — наиболее распространённые источники глютена. К этому списку можно добавить манную крупу, булгур, спельту, солод, камут. В качестве добавки глютен используют в пиве, соевом соусе, различных кетчупах, суповых консервах, бульонных кубиках, в замороженных овощах и даже в мороженом. Также глютен может содержаться в выпечке, макаронах, в заменителях кофе и шоколадных напитках.

Глютеновая болезнь

Научно доказано, что из-за употребления глютена мозговая деятельность замедляется. Также у некоторых людей может возникнуть глютеновая болезнь — целиакия.

Целиакия — генетическое, аутоиммунное расстройство. Можно выделить несколько симптомов целиакии и чувствительности к глютену: от спазм, диареи, болей в костях и суставах до головных болей и усталости. Аллергия на пшеницу проявляется в виде зуда и крапивницы. Людям, страдающим аллергией нужно полностью исключить из рациона все виды пшеницы.

Единственный способ лечения для людей, страдающих целиакией — постоянно соблюдение безглютновой диеты. У человека, который страдает целиакией, имеется врождённая или приобретённая чувствительность к глютену. Проверить, если у вас повышенная кишечная проницаемость и риск возникновения целиакии.

Особенности безглютеновой диеты

Людям, которые не страдают от чувствительности к глютену, не обязательно полностью лишать себя продуктов, содержащих глютен. Можно просто найти здоровую замену большинству из них. Несомненно, если же у вас диагностирована целиакия или же приобретенная чувствительность, то вам нужно полностью исключить глютен из вашего рациона. При безглютеновом питании вам придётся отказаться от злаков, а также от продуктов, которые были получены из них, такие как хлеб, макароны, выпечка из глютеносодержащей муки, соусы, заправки для салатов и консервированные супы.

Замена продуктов, содержащих глютен, на более здоровую альтернативу, несомненно, поможет вам чувствовать себя лучше. При переходе на безглютеновое питание нужно, чтобы оно было сбалансированное и целостное. Важно не забывать про витамины и минералы, антиоксиданты и клетчатку, овощи и фрукты, качественные жиры и белки.

Люди, соблюдающие безглютеновую диету, меньше болеют, чувствуют прилив энергии и имеют стабильное настроение, также могут похудеть или же при желании набрать вес.

Безглютеновое питание подойдет людям, у которых наблюдается:

Чем заменить привычные продукты?

Продуктам, в которых содержится глютен можно найти более здоровую альтернативу. Один из самых основных продуктов, которые нужно заменить в рационе — мука. Обычную муку можно заменить на бобовую (горох, нут и т.д.), рисовую, гречневую, кукурузную или же картофельную, также для выпечки можно использовать кукурузный или же картофельный крахмал.

Включите в рацион: кукурузу, кукурузная крупу, гречиху, гречневые хлопья и кашу, белый и коричневый рис, рисовые хлопья, пшено, льняную и амарантовую муку, макароны из кукурузной муки и риса, орехи (миндаль, арахис, грецкий орех, кешью и т.д.).

Во время перекусов также можно найти полезную альтернативу. Например, можно перекусить яблоком, сельдереем, порезанными овощами и хумусом, чипсами из капусты кале, моркови и свеклы, греческим йогуртом с грецкими орехами, 2 кусочками тёмного шоколада, смузи и т.д. Немаловажно использовать травы и специи для поддержания баланса в организме, такие как имбирь, черный перец, фенхель, тмин, укроп, корица, кориандр.