Родительская суббота 17 марта. Что не стоит подавать на поминальный стол

Четвертая суббота Великого поста вновь подходит для поминовения ушедших, это снова «родительская». Очень часто спрашивают, как правильно поминать ушедших, в том числе за столом. На это представители церкви отвечают однозначно: самое основное — это помолиться об усопшем дома и в храме.

Дома это можно сделать своими словами или прочитать канон об усопшем, в храме — подать записку на Проскомидию перед субботой (потому что в субботу будет совершаться Божественная литургия), нужно также прийти на литургию в субботу и помолиться.

Но желание собраться с родными понятно, тем более что это у нас в традиции. Главное и при этом помнить, что еда — даже если вы приготовили ее по всем правилам поминального стола — не является инструментом поминовения. И даже если вы раздаете милостыню угощением, смысл этого действия заключается не в еде, а именно в молитве, добрых словах в адрес ушедшего. Ну а поскольку сейчас идет Великий пост, логично и поминальный стол делать постным. Что именно готовить — на Ваше усмотрение. Но лучше пойдем, что называется, «от противного», и посмотрим, что не стоит подавать на стол в такой день. Уход человека — горе. Но не надо «заливать» ушедшего слезами. Точно также не надо «запивать» свою беду. Поэтому первое и основное:

* Не надо подавать на стол водку. Согласно церковному календарю, вино можно употреблять в воскресенье. Очевидно, если вы выпьете в виде исключения немного вина, буквально пригубите его, большого греха не будет, однако лучше, конечно, не делать этого. Водка же — по правилам — исключается вовсе.

* По церковному же календарю 17 марта разрешено употреблять горячую пищу с растительным маслом. Это облегчает задачу хозяйки и расширяет список возможных блюд, однако не стоит воспринимать это попущение как руководство к действию в том плане, что вы начнете готовить картофель-фри и т.п.

* Устройство поминального стола для постящихся не предполагает поблажек в виде мясных закусок, традиционной сельди и прочего. Иногда говорят, что «в такой день — можно», но это абсолютно не так.

* Не устраивайте попустительства и в смысле заправок для салатов и прочего: горький день — не повод для употребления майонеза, сметаны, прочих нескоромных блюд.

* Русская традиция предписывает подачу на поминальный стол блинов. Их можно испечь в этот день, однако они тоже должны быть постными.

* Не надо начинать трапезу с еды, она по всем правилам начинается с молитвы. Перед началом застолья кто-то должен прочесть 17 кафизму из Псалтири над горящей церковной свечой. Затем читается «Отче наш».

Ну и еще несколько правил: в поминальной трапезе обычно пользуются только ложками, на краю стола оставляют рюмку с водкой, накрытую ломтем черного хлеба, иногда ее оставляют нетронутой на сорок дней — если поминки происходят сразу по кончине человека.

По традиции после окончания поминального стола все остатки еды раздаются гостям — чтобы они помянули умершего дома, вместе с теми, кто по каким-либо причинам не смог присутствовать на поминальном обеде.

Приметы на родительскую субботу

* Наши предки считали, что в родительскую субботу нельзя работать. Мелкие труды не возбраняются — куда от них деться, но не переусердствуйте. Особенно запрещались активные труды на земле, в огородах и на пашне, но нас от этого греха уберегает погода — какие огороды, когда снега кругом навалом!

* Считались плохой приметой дождь до обеда и сильный ветер: полагали, что так ушедшие выражают недовольство нами, редко их вспоминающими. Но это явно предрассудки. Правда, от более частых воспоминаний хуже никому не будет.

* Считалось также, что счастливой будет та семья, которая придет на кладбище к могиле родных первой. Однако это тоже явный предрассудок.

Примерное меню на поминальный день

— Кутья

— Постные блины

— Закуски: соленья, грибная или овощная икра, запеченные в духовке овощи, овощной салат, зелень

— Первое блюдо: постный борщ, гороховый или грибной суп — Второе блюдо: грибной плов или грибы с картофелем, фаршированные обжаренными грибами помидоры, картофельные котлеты с грибной начинкой (зразы)

— Третье блюдо: постная медовая коврижка, баранки, постная выпечка, включая постные пироги с картофелем, рисом, грибами, тушеной морковью и капустой.

Кутья готовится просто: по правилам варится она из пшеницы, но ее зерна можно заменить и рисом. По готовности добавляется мед и изюм, орехи.

Постные блины вы испечете без труда на «быстрых» дрожжах, секрет тут один — дайте тесту хорошенько постоять, чтобы тесто приобрело клейкость. Напоминаем — ни яиц, ни молока добавлять не надо! Постные блины, кстати, по вкусу мало чем отличаются от тех, что пекутся в непостные дни по всем правилам.

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