Медики объяснили, когда хлеб становится опасным для здоровья

Изделие имеет свойство «болеть», поэтому, приобретая его, человек не может быть уверен в его качестве. Как выяснил портал МедикФорум, самое распространенное и опасное поражение мякиша хлеба является картофельная болезнь. Из-за нее появляется специфический запах, схожий с переспелой дыней или валерианой, с развитием болезни хлебный мякиш приобретает оттенок гниющих фруктов. Он становится липким со тянущейся слизью. Заболевание вызывает бактерия Bacillus subtilis — картофельная палочка. Ее споры безвредны, но при температуре около 40?С, сочетаемой с влажностью и пониженной кислотностью, они перерастают в опасные микробы. Белый хлеб имеет срок реализации — не более 24 часов после приготовления. В ржаном хлебе эти бактерии не размножаются из-за высокой кислотности. За качеством испеченного хлеба должны следить производители и проверять пробную выпечку в спецлабораториях, а где их нет — исследовать готовое изделие на запах и устойчивость к бактериям. Чем дольше хлеб выдерживает их натиск, тем он здоровее. Если он портится в течение суток, необходимо провести дезинфекцию всего оборудования, а «больную» выпечку сжечь. Чтобы обезопасить хлеб от заражения, следует своевременно и правильно охлаждать его после приготовления около 2-3 часов в помещении, которое хорошо проветривается. Укладывать горячее изделие на деревянные решетчатые лотки нужно на ребро в один ряд, также нельзя отправлять хлеб « с пылу — с жару» в магазины, особенно в жаркий период. Батоны и булки должны продаваться в торговом зале с температурой не превышающей 20?С и укладываться на обработанные уксусом стеллажи. Покупателям желательно приобретать хлеба немного и хранить в «дышащих» тканевых мешочках в прохладном месте. Пораженный хлеб в пищу употреблять категорически нельзя.