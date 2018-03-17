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Ученые считают сахарозаменители опасными для здоровья
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Ученые считают сахарозаменители опасными для здоровья 

МедикФорум 6 часов назад
Фото: МедикФорум
Проведя ряд исследований, специалисты установили, что особенно опасны заменители сахара для людей с воспалением желудочно-кишечного тракта. Сахар относится к числу не самых полезных для здоровья продуктов. Его чрезмерное употребление ведет к нарушению обмена веществ, развитию диабета, ожирения, вызывает кариес. Вместо сладкого «убийцы» в низкокалорийных и диетических продуктах используют подсластители и сахарозаменители, считавшиеся вполне безвредными, пока ученые не доказали обратного. После 6-недельного употребления продуктов, содержащих подсластители, у людей наблюдалось резкое ухудшение самочувствия. Подтвердил пагубное воздействие на организм сахарозаменителей и эксперимент, проведенный на лабораторных грызунах. Мышам с воспалением кишечника регулярно давали этот продукт, и через некоторое время их здоровье ухудшилось. По мнению специалистов, это связано с реакцией стенок органа на воздействие бактерий, в результате чего заболевание продолжает прогрессировать. Существуют синтетические и натуральные сахарозаменители. Подсластители, относящиеся к первой категории, низкокалорийные, но наносят вред организму. Не менее опасны и натуральные сахарозаменители, как рассказали специалисты МедикФоруму. Единственный из них — стевиозид благотворно влияет на здоровье: омолаживает кожу, нормализует давление, истребляет паразитов-кандит, повышает иммунитет. Данный заменитель сахара производят из растения стевии, а ее можно выращивать и в домашних условиях. В качестве подсластителя можно использовать безопасный мед, придающий силу и укрепляющий иммунную систему. В нем содержится много полезных микроэлементов и витаминов. Кленовый сироп, который на 5% состоит из сахарозы и небольшого количества моносахаридов, тоже отлично подойдет для замены сахара.
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