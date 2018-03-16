Кофе, йогурт и сыр названы защитниками от диабета

Фрукты, йогурт и сыр необходимо включить в число продуктов питания, эффективных в деле предотвращения диабета. Такие рекомендации выдали ученые из Оксфордского университета. Одно яблоко в день поможет защититься от диабета второго типа, как полагают британские ученые. Они предлагают включить в противодиабетическую диету йогурт, сыр, а также регулярные чашки чая и кофе среди других продуктов питания и напитков, которые уже доказали свое профилактическое воздействие. А вот избыточное количество мяса и картофеля может повысить вероятность диабета второго типа, как говорится в рекомендациях ученых из Оксфорда. Впервые в истории эти рекомендации конкретно уточняют, какие именно продукты питания помогают бороться с болезнью, преимущественно связанной с ожирением. Ранее людям, входящим в группу риска в связи с угрозой развития диабета, давали разного рода неконкретные советы вроде того, что им необходимо «увеличить прием пищевых волокон на 15%» или же «потерять 5% массы тела». Теперь рекомендации стали гораздо более конкретными и не относящимися непосредственно к тому, как именно люди проживают свою жизнь. Рекомендации включают не какие-то не очень понятные нутриенты, а конкретные продукты питания, поскольку «люди питаются продуктами, а не нутриентами», как подчеркивают ученые. И для человека гораздо понятнее, когда рекомендации содержат именно наименования продуктов, а не научные термины. В частности, ученые советуют употреблять больше цельнозерновых, фруктов и овощей, особенно яблок, винограда, черники и зеленых листовых овощей. Людям рекомендуют налегать на молочные продукты, особенно на йогурт и сыр. При этом в диете должно быть минимум красного и переработанного мяса, сладких напитков, картофеля и особенно чипсов, а также рафинированных углеводов вроде белого хлеба и белого риса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)