Ведущий телешоу «Кондитер» выбрал «главную интриганку Нижнего Новгорода»

Вчера на ТК «Пятница» вышел второй выпуск шоу «Кондитер». Ведущий Ренат Агзамов с победительницей прошлого сезона Ольгой Вашуриной и шеф-поваром из Нижнего Дмитрием Дмитриенко искали народный десерт. Кулинарный кастинг прошли 6 нижегородцев. По условиям конкурса после этого им нужно было заново приготовить свои блюда, учитывая замечания жюри и прибежать с ними по определенному адресу. Десерт того, кто придет первым жюри попробует, остальные — на их усмотрение. А последнего кондитера-бегуна выгонят с проекта.

На кастинге с нижегородцами члены жюри были очень строги. Ни один профессиональный кондитер, даже если его десерт нравился, не прошел отбор. Дело в том, что они ищут народный десерт, а значит, его себестоимость должна быть не ресторанной. А блюдо должно гармонично смотреться на полках магазинов.

В итоге в финал вышли кулинары-любители. Удивившие жюри не только вкусом десертов.

—Я не кулинар, я простая девчонка и хочу выиграть миллион и сделать сиськи! — заявила 21-летняя официантка из стриптиз-клуба Елизавета Рождественская.

Девушка призналась, что для ее профитролей крем она делала ее подруга. Но, даже не смотря на это, ее взяли в финал. Ренат объяснил, что хочет попробовать, что она может приготовить сама.

В итоге ее профитроли не произвели должного впечатления и девушку не взяли в проект.

В финал попала 15-летняя Алена. Она рассказала, что сама училась готовить с 12 лет и угостила жюри необычным «отбеленным» лимоном с кремом внутри. Начинка привела кондитеров в восторг, а вот от целого лимона в рецепте они попросили девушку отказаться.

— Я говорю «нет» твоему десерту, но «да» — тебе. Я хочу дать тебе крылья. У тебя талант! — сказал ей Ренат.

Но вот испытание приготовлением блюд на скорость 15-летняя нижегородка не прошла.

— Оказавшись в напряженной обстановке, с людьми старше ее, она сдалась. Сдалась уже на моменте приготовления, — посчитал Ренат и выгнал ее с проекта.

Из мужчин в финал попал только один нижегородец (да и желающих оказалось меньше, чем женщин). Антон Родионов — отец троих детей — подкупил строгих кулинаров пирожным, коржи для которого он готовит в микроволновке.

Ренат посчитал его творение вкусным. «Я не знаю, что ты засунул в микроволновку и сам ли ты это сделал, но у тебя есть шансы стать народным кондитером».

Но когда Антон повторил свой десерт для финала, жюри он не понравился, и его отправили домой. Кстати, первый корж для десерта у Антона буквально разорвали соперницы, и ему пришлось готовить его заново.

Еще одна участница, которая провалила финальное блюдо — студентка, будущий детский хирург Ольга.

Нижегородцы разочаровали ведущего своим поведением. Вместо того, чтобы стараться приготовить как можно лучше, они начали строить друг другу козни и кидаться продуктами.

К финалу блюда участников выглядели непрезентабельно, почти все он отказался пробовать.

За внешний вид ее десерта с проекта с позором выгнали Надежду Матвееву. На нее Ренат возлагал большие надежды. Девушка пришла на кастинг в русском народном костюме, приготовила «кулебяки». Но вот переделать свое блюдо в десерт у нее не вышло.

— Многие завидуют моей работе, но вы посмотрите только, что мне приходится дегустировать! Это же несъедобно, — причитал ведущий.

Взял на проект Ренат «главную интриганку Нижнего Новгорода» Наталья Гребнева на кастинге призналась, что хотела поэкспериментировать и придумала торт с утра. Это разозлило шеф-повара, но он дал девушке шанс. На кухне она «избавилась» от всех соперниц, испортив их блюда, спрятав продукты. Так и попала на кулинарные соревнования в Москву., там она пообещала всех порвать ради победы.