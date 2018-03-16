«Зеленую страсть» приготовили участники кулинарного поединка поколений в Вологде

Изготовить весенний витаминный салат из определенного набора продуктов — такое задание получили две команды участников лингвистического проекта «На одной волне». В кулинарном поединке сразились студенты и вологжане старшего возраста, результаты оценил профессиональный шеф-повар.

Встречу организовали в одном из уютных заведений общественного питания областной столицы. Каждой команде, состоящей из четырех человек, выдали одинаковый набор продуктов — капуста, зеленые яблоки, свежие огурцы и помидоры, масло, творог, консервированные персики. Задача — приготовить салат, придумать его название и представить. На выполнение отводилось 20 минут, команды поддерживали почти два десятка зрителей.

Салат «Страсть» приготовили представители старшего поколения, молодежь назвали свое блюдо «Молодо-зелено». Оба блюда заслужили высокую оценку шеф-повара и стали финалистами, а арбитр придумала им общее название — «Зеленая страсть».

«Я очень люблю готовить, сегодня мы не только сделали салат, но и открыли много новых слов. Несмотря на то, что лингвистика не мой конек — я больше люблю психологию и философию, но мне было по-настоящему интересно. Нравится и то, что мы можем быть полезны старшему поколению и узнавать что-то новое от них», — рассказала участница лингвистического проекта «На одной волне» Анна Воронова

С новыми продуктами и способами их приготовления участников познакомил шеф-повар заведения. Рассказал о тенденции времени — смешивать и экспериментировать, ориентируясь на свои предпочтения. Кухню изучили не только в теории — приготовили традиционный компот, ягодное смузи и даже индийский напиток манго ласси.

«Манго ласси — это классический индийский освежающий напиток, который готовится из йогурта, мякоти и сока манго, добавляется также сахар или сахарный сироп. Сейчас нет жестких границ и рамок на кухне, как это было раньше в столовых, когда готовили по традиционным рецептам из поварской книги. С новыми рецептами знакомимся через Интернет и придумываем свои», — рассказал шеф-повар кафе «Авокадо» Роман Замашкин.

Кулинарную битву провела активист вологодской команды «Молодежки ОНФ» Алена Закатаева. Масштабная акция, направленная на укрепление связи поколений, сейчас идет по всей стране. В Вологде к реализации инициативы подошли творчески.

«Для меня было открытием, насколько быстро и легко могут сориентироваться студенты и представители «серебряного» возраста в нестандартной ситуации — с заданием справились быстро, дружно и оригинально. Удивило, что более опытные участники проекта не побоялись экспериментировать и приготовили интересное блюдо, в то время как молодежь использовала проверенный временем рецепт без изысков», — рассказала активистка «Молодежки ОНФ» в Вологде, редактор Информационно-издательского центра «Вологда-Портал» Алена Закатаева.

Однако главная задача участников — приобрести новые знания. Напомним, лингвистический проект «На одной волне» реализует Молодежный центр «ГОР. СОМ 35» второй год, сейчас он охватывает порядка 30 постоянных участников. Темы занятий разные — литература, музыка, искусство, высокие технологии.

«На предыдущих занятиях мы познакомили участников проекта с возможностями, которые открывает Интернет, показали, как зарегистрироваться в социальной сети, рассказали о различных мессенджерах. Занятия вызвали интерес у старшего поколения, ведь зная тонкости работы с гаджетами и приложениями им проще найти общий язык с внуками», — отметила менеджер Молодежного центра «ГОР. СОМ 35», куратор лингвистического проекта «На одной волне» Юлия Другашкова.

В течение сезона участники проекта изучают новые термины и пополняют свой лексикон, иными словами, «прокачивают вокабуляр». В этот раз словарь участников пополнился десятком новых терминов. Знания проверят в конце учебного года, итоговый диктант напишут в мае.

«Здесь очень добрая атмосфера, общение с молодежью стирает возрастные границы — мы чувствуем себя на равных. От этой встречи хотелось получить положительных эмоций, новых знаний, познакомиться с новыми рецептами блюд. Понравились коктейли и ягодные напитки — облепиховый сок, смородиновый смузи со льдом», — рассказала участница лингвистического проекта «На одной волне» Татьяна Михайлова

В следующий раз участники проекта встретятся на занятии в формате популярного телешоу «Модный приговор», изучат модные тенденции поколений.