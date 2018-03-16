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Употребление кофе позволяет людям активно худеть
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Употребление кофе позволяет людям активно худеть 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Если вы хотите похудеть, то активней пейте кофе. Благодаря этой привычке чувство голода снижается, как показало исследование. Многие супермодели давно говорили о том, что их диета состоит из кофе и сигарет. И вот теперь исследование доказало, что подобная точка зрения имеет научную основу. Чашка кофе действительно может помочь в борьбе с лишним весом. Горячий напиток подавляет ощущение голода, как показало исследование с участием 47 человек. Ученые из Northwestern University подтвердили предыдущие работы своих коллег, которые показали, что употребление более двух чашек кофе в ежедневном режиме после завершения диеты идеально помогает сохранить полученные в борьбе с лишним весом результаты. Кофе способствует похудению, не только ускоряя метаболизм, но и делая людей менее голодными. Авторы исследования оценили биологическое воздействие употребления кофе у целой группы добровольцев, которых попросили одновременно воздерживаться от других горячих напитков в течение месяца, во второй месяц употреблять по 4 чашки в день, а в третий — по 8 чашек ежедневно. Трехмесячное исследование выявило сотни биологических признаков в крови употреблявших кофе людей. Исследователи обнаружили компоненты, которые производятся эндоканнабиноидной системой организма, отвечающей за ощущение кайфа. Уровень этих компонентов снижался по мере употребления кофе, особенно если люди налегали на 8 чашек в день. Следовательно, кофе оказывает противоположное конопле воздействие, не увеличивая, а снижая аппетит. Кроме того известно, что этот напиток также ускоряет метаболизм, что позволяет сжигать жир более быстро. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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