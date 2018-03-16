Как начать питаться правильно

Большинство тешит себя мыслью о том, что питаться правильно — дорого и накладно, поэтому они даже не двигаются в этом направлении, предпочитая сохранять тот уровень питания, какой у них был всегда. Когда возникают болезни, то встать на ноги становится сложнее: организм изношен, причем изношен добровольно. А ведь можно было беречь его, чтобы чувствовать себя хорошо на протяжении всей жизни, а не только в свои активные двадцать. Сегодня мы дадим тебе несколько советов и рекомендаций, которые помогут встать на путь правильного питания. Некоторые советы достаточно банальные; другие, может, и не банальны, зато сложны для выполнения. Но тут уже все зависит от тебя. Хочешь ли ты быть здоровым человеком? Если да, то лучше прислушайся.

Питайся не только для того, чтобы быть сытым

Питание необходимо не только для того, чтобы утолить голод. Человеку, который живет в городских условиях и не имеет прямого доступа ко всему спектру необходимых для здоровой жизни продуктов, важно получать максимум полезности от каждого приема пищи. Поэтому когда составляешь свой рацион, то не забудь внести в него что-то, что будет отвечать за тот или иной витаминный комплекс. Еда должна укреплять организм, тонизировать, очищать кровь, защищать от болезней. Все же наше тело даже при самых лучших раскладах ежедневно борется с массой опасностей. Пища должна поддерживать боеспособность организма.

В этой связи отличным решением будет регулярное потребление урбеча. Сегодня этот продукт очень популярен среди тех, кто встал на сторону здорового образа жизни. Это такая масса из растёртых семян льна, конопли, подсолнуха, орехов, семян тыквы и чего-нибудь подобного (есть даже урбеч из какао-бобов). Почему урбеч так полезен? Во-первых, он здорово укрепляет иммунитет, снижает уровень холестерина, улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Во-вторых, урбеч полезен также для наружного применения: он помогает избавиться от угревой сыпи, фурункулов и даже ран и язв. Маска из урбеча прекрасно очищает поры от грязи и выводит токсины. В-третьих, в ней нет консервантов — для здоровья урбеч абсолютно безопасен. Добавь к этому тот факт, что урбеч приятен на вкус, и ты получишь идеальный вид пасты, с помощью которой можно утолить голод. Заказать урбеч→

Откажись от фастфуда

Отказ от фастфуда — сложный и долгий процесс, особенно если ты уже плотно сидишь на «бургерной игле». Но если ты дорожишь своим здоровьем, то тебе придется сделать очевидный выбор в сторону правильного питания, которое никоим образом не может быть таким калорийным, жирным, вредным. Только не думай, что это будет легко. Культура «быстрого питания» крепко укоренилась в нашем сознании. Всегда проще что-то перекусить по дороге либо за столом, чем тратить время на полноценный прием пищи. Город меж тем соблазняет тебя недорогой и питательной пищей, которая толком не утоляет голод, зато выглядит аппетитно да и по вкусу в самый раз.

Как с этим бороться? Будь всегда сытым. Если проголодаешься по ходу дня, то не беги в кафе — утоли голод с помощью полезных снеков. Например, хорошим вариантом будут овощные чипсы, которые в нашем случае (да, мы нашли для тебя эти чипсы: бренд называется SunMax, запомни это) бывают девяти видов: из фиолетового лука, из чеснока, из брокколи, из сельдерея, из зеленой редьки, из китайской редиски, из окры (бамии), из грибов шиитаке, из стручковой фасоли. Да, это тоже «быстрая еда», но она по крайней мере полезна (не содержит консервантов и красителей). Заказать овощные чипсы→

Рассчитывай калории

Для твоего роста и веса всегда есть норма потребления калорий. Ее можно легко высчитать на калькуляторе в интернете (вбей в поисковик «расчет калорий» — это не сложно). Но простой подсчет калорий — это не здоровое питание. Кроме калорий и состава БЖУ любой продукт или блюдо содержит разнообразные витамины, минералы и микроэлементы, а для здорового пищеварения необходимо употреблять клетчатку. Все достаточно индивидуально: зависит и от твоего образа жизни (насколько он подвижен), и от того, какой у тебя метаболизм. Также важно понимать, что ты хочешь от своего организма. Если хочешь похудеть, то важно потреблять калорий меньше того количества, которое ты тратишь. Это логично. А если хочешь стать больше, набрать мышечную массу, то важно, напротив, потреблять много калорий, и акцент лучше всего делать именно на белок.

Но высчитывать каждый раз калории достаточно трудно, поэтому мы тебе предлагаем брать уже готовые решения, где все подсчитано знающими людьми. Например, ребята из Good Food Academy продвигают здоровое питание в массы, организовывая доставку готовых рационов питания. С их помощью ты можешь вообще забыть о готовке, подсчете калорий, даже о выборе пищи. Они, можно сказать, «автоматизируют» все это дело. Просто выбери удобный для себя вариант (есть «стандарт», «премиум», а также «морское») и наслаждайся едой. Можно договориться о каждодневной доставке еды в течение длительного времени, и, разумеется, еда будет всегда разной и качественной. Кроме того, даже в базовой подписке можно исключить отдельные блюда или ингредиенты, если они тебе не по вкусу. В общем, это очень удобно, особенно когда у тебя нет времени на готовку, но ты все же хочешь питаться правильно. Заказать комплекс здорового питания →

Питайся пять раз в день

Диетологи часто рекомендуют питаться пять раз в день, а не три. В этом есть смысл, но, разумеется, речь не идет о тяжелой пище. Речь идет о том, чтобы держать себя в постоянном тонусе. Не объедаться и не голодать — вот что важно. При этом самый главный прием пищи — это совсем не обед, а завтрак. Именно завтрак заряжает тебя энергией на первую половину рабочего дня, которая является наиболее важной с точки зрения результативности твоей работы. Если пропустишь завтрак, то весь режим пойдет по наклонной, а твои биологические часы собьются, ведь не только сон, но и пища влияет на то, как ты себя чувствуешь в течение всего дня. Поэтому, дружище, питайся пять раз в день и не пропускай завтрак: он важен.

Если не можешь приготовить полноценный завтрак (времени не хватает, опаздываешь на работу или что другое — причины у всех разные), то рекомендуем съесть порцию сухофруктов. Это очень питательная пищевая группа, и при этом она является отличным источником полезных для организма веществ. Небольшая порция сухофруктов легко утолит голод и будет хорошей заменой завтрака на тот случай, если ты торопишься. К слову, выбирать следует не красивые и блестящие, а матовые — это показатель того, что сухофрукты не обработаны химией. И, разумеется, мы нашли сайт, где ты можешь заказать сухофрукты. Это магазин «Вкусное здоровье», который ратует за осознанное питание. Кстати, на сайте можно взять не только сухофрукты, но и пастилу — это крутая штука, которая сделана из фруктов без добавления консервантов и ароматизаторов. Можно купить и орехи — «Вкусное здоровье» выделяется на фоне других, так как на своих виртуальных прилавках они выставляют только свежие орехи последнего урожая. Вообще в магазине работают не просто «реализаторы товаров», а все-таки специалисты, которые могут тебе подробно рассказать, почему стоит брать те или иные сухофрукты, орехи, пастилу. Заказать сухофрукты→