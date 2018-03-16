Суперпродукты, которые можно купить в продуктовом

Суперфуды, которые можно купить в продуктовом

Суперпродукты получили приставку «супер» не просто так. Эта особая группа продуктов, содержащая большую порцию витаминов и полезных веществ. В качестве такой супереды часто предлагаются ягоды годжи, лебеда, семена чиа и прочие не столь привычные для наших широт продукты. В действительности же суперфуд можно найти и среди обычных продуктов, лежащих на полках соседнего магазина. Многие даже не догадываются о том, какой силой обладают эти 15 продуктов, которые мы употребляем буквально каждый день. Если же их пока нет в вашем меню — самое время добавить эти продукты в свой рацион. — Миндаль —

Чем полезен. Является прекрасным природным источником протеина. Орех богат витаминами группы B и витамином Е: 30 граммов миндаля содержит более 70% от рекомендуемой к потреблению суточной нормы. Большинство содержащихся в орехе жиров являются мононенасыщенными, то есть полезными для здоровья и помогающими снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как добавить в меню: в качестве снека, несоленый миндаль как топпинг для мороженого — Черника —

Чем полезна. Среди ягод черника считается чемпионом по содержанию антиоксидантов. В большом количестве в ней содержатся такие элементы, как калий, фосфор и магний, что для натуральных продуктов является редкостью. Благодаря содержанию антиоксидантов и комплексу витаминов черника нейтрализует свободные радикалы, тем самым препятствуя преждевременному старению организма.

Как добавить в меню: добавлять в каши и йогурты — Клюква —

Чем полезна. Она богата пищевыми волокнами, способствующими нормализации пищеварения и выводу шлаков из организма. Ягоды клюквы и ее сок предотвращают размножение бактерий, приводящих к инфекциям мочевыводящих путей. Не обделена клюква и антиоксидантами, которые обладают противораковыми и противовоспалительными свойствами.

Как добавить в меню: выпечка, в чистом виде — Темный шоколад —

Чем полезен. Темный шоколад содержит природные флавоноиды, способствующие улучшению циркуляции крови и когнитивных способностей. Его употребление позволяет снизить риск развития болезней сердца и инсульта, а также восполнить в организме запасы цинка, калия и железа.

Как добавить в меню: в чистом виде — Льняные семечки —

Чем полезны. Полиненасыщенных жирных кислот групп омега-3, 6, и 9, помогающих среди прочего снизить риск развития сердечных заболеваний, в льняных семечках содержится даже больше, чем в масле. Кроме того, в их составе есть и лигнаны — соединения, обладающие сильным антиоксидантным, антиаллергенным и антиканцерогенным действием. Помимо них льняные семечки богаты также пищевыми волокнами, выводящими из организма вредные вещества.

Как добавить в меню: использовать в составе выпечки — Греческий йогурт —

Чем полезен. По сравнению с обычным йогуртом в нем содержится меньше жира, соли и сахара. Зато он заряжен большим количеством кальция, калия, фосфора и витамина B12. Греческий йогурт способствует правильной работе кишечника, а также укрепляет опорно-двигательную систему, ногти и волосы.

Как добавить в меню: на завтрак с фруктами — Салат айсберг —

Чем полезен. Айсберг является природным кладезем витаминов А, С, К и фолиевой кислоты. Листья салата богаты такими минеральными веществами, как железо и фосфор и содержат много пищевых волокон.

Как добавить в меню: в составе салатов — Киви —

Чем полезно. Киви усиливает защитные функции организма, укрепляет кровеносные сосуды и улучшает пищеварение. А все благодаря тому, что фрукт богат весьма полезными для организма витаминами и микроэлементами: здесь есть А, B6, кальций, магний, фосфор, железо и четырехкратная суточная доза витамина С.

Как добавить в меню: в чистом виде, в составе фруктовых салатов — Чечевица —

Чем полезна. Среди бобовых чечевица прочно занимает первое место по содержанию растительного белка. Она может обеспечить организм суточной нормой фолиевой кислоты, а также витаминами A, E и группы В, магнием, железом и калием. Чечевица оказывает положительный эффект на состояние кровеносной и сердечно-сосудистой систем, помогает поддерживать иммунитет и стимулирует обмен веществ.

Как добавить в меню: чечевичный суп — Оливки —

Чем полезны. Оливки содержат ценнейший компонент — олеуропеин. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает продуктивнее сжигать жиры и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, оливки богаты полезными для организма ненасыщенными жирными кислотами: олеиновой, линолевой и линоленовой.

Как добавить в меню: в качестве закуски, в составе салатов — Гранат —

Чем полезен. Вкусный и полезный фрукт является природным источников 15 видов аминокислот. Помимо них гранат заряжен витаминами С, Р, B6 и В12. Он укрепляет стенки сосудов и кровообращение в целом, обладает дезинфицирующим действием и нормализует работу желудочно-кишечного тракта.

Как добавить в меню: в чистом виде, в составе салатов — Семена подсолнечника —

Чем полезны. Обычные семечки — это настоящая кладезь витамина Е и магния. Также в их составе есть витамины группы В, селен, медь и фолан. Их употребление в умеренном количестве помогает снизить риск развития рака, уровень холестерина, замедлить процесса старения, да и просто успокоить нервы.

Как добавить в меню: подсушенные (не жареные) семечки в чистом виде — Помидоры —

Чем полезны. Улучшить работу сердца, нормализовать пищеварение и укрепить иммунную систему — со всем этим помогут справиться помидоры. Благодаря наличию многих полезных веществ они оказывают мощное антиоксидантное и противовоспалительное действие. В томатах содержится самый сильный каротиноид-антиоксидант — ликопин, снижающий риски возникновения злокачественных опухолей.

Как добавить в меню: в составе салатов, сэндвичей и других блюд — Арбуз —

Чем полезен. Так же как и помидоры, арбуз является рекордсменом по содержанию ликопина. Он полон антиоксидантами и витаминам, укрепляющими сердечно-сосудистую систему и иммунитет. А его выраженный мочегонный эффект способствует удалению из организма излишки жидкости и токсинов.

Как добавить в меню: в чистом виде, составе фруктовых салатов — Цукини —

Чем полезны. Европейский сорт кабачков содержит огромное количество пищевых волокон. В цукини содержание витамина С в два раза больше, чем в тыкве, а каротина гораздо больше, чем в моркови. Добавьте к ним насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, микроэлементы, и вы получите универсальный овощ, оказывающий на организм лечебное действие и благотворно влияющий на сердечно-сосудистую и мочевыделительную системы.

Как добавить в меню: в запеченном виде