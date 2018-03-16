Чем опасна пластиковая посуда

Мы используем пластиковую посуду ежедневно как дома, так и на природе. Но так ли безвреден пластик, как нам кажется, и какие секреты таит удобная утварь?

Многие используют пластиковую посуду для хранения или транспортировки пищи прежде всего из-за ее удобства. Она легкая, при этом достаточно прочная, дешевая и подходит для микроволновки. Но не так все просто. Как и со многими другими вещами, говорить о безопасности этого продукта только в том случае, если грамотно подходить к его выбору и использованию, а именно не нарушать инструкцию по применению и читать состав изделия.

Виды пластика

Для сортировки пластика была разработана интернациональная маркировка, треугольник, образованный стрелками с цифрой внутри. Под треугольником, вместо цифры или вместе с ней может быть указан буквенный код пластика. Упаковка из пластика делится на 7 видов.

Поликарбонатная тара представляет прочный пластиковый материал и предназначен строго для хранения воды, так как не взаимодействует с ней. Однако если постоянно пить из посуды, сделанной из поликарбонатного пластика, то в организме повышается содержание бисфенола А, но по данным ВОЗ только очень большие дозы этого вещества несут опасность.

Полиэтилентерефталат PET (E) или ПЭТ применяют для производства одноразовых бутылок для воды, газировки и пива, косметической продукции, молочных продуктов, растительных масел. Слово «одноразовый» употреблено не зря: вещество безопасно только при однократном использовании.

Полиэтилен высокого давления PEHD (HDPE) или ПВД используют для производства фасовочных пакетов, мешков для мусора, упаковки для молока. При нагревании может выделять канцерогенный формальдегид. Это означает, что еду в полиэтиленовых пакетах нельзя разогревать в микроволновках, как это часто делают в сетях быстрого питания.

Поливинилхлорид V, PVC или ПВХ и все реже используют для производства пищевой пластмассы, но его можно встретить в бутылках для воды и пленке для продуктов. Считается одним из самый вредных видов пластика, выделяет множество ядов.

Из полиэтилена низкого давления PELD (LDPE) или ПНД делают бутылки для моющих средств, трубы, игрушки, пакеты и пленки для заворачивания продуктов. Может выделять формальдегид, а значит его нельзя разогревать. Но этим часто «грешат» в сетях быстрого питания.

Полипропилен PP или ПП используют для производства стаканов и баночек, медицинской продукции, посуды для горячих блюд, упаковочной пищевой пленки и контейнеров для продуктов. Он также может выделять формальдегид.

Полистирол PS или ПС применяют для производства стаканов для горячих напитков (похожи на пенопласт), лотков для продуктов (похожи на пенопласт), стаканчиков для молочных продуктов, электроизоляционной пленки, контейнеров для еды, вилок и ложек. Посуда предназначена только для холодной еды и напитков, иначе может выделять химический эстроген и канцероген стирол.

Как правильно?

Базовые знания, перечисленные выше, помогут сохранить ваше здоровье. Помимо этого стоит также соблюдать ряд правил при контакте с пластиковой посудой, а лучше и вовсе отказаться от пластика на кухне. Если же вы не готовы к таким кардинальным мерам, то прежде всего необходимо избавиться от магазинной упаковки продуктов и хранить их в чем-то другом. Если и пользоваться дома пластиковой посудой, то лишь только для холодной пищи и воды, так как при приготовлении кофе или супов вода нагревается до 100° С. А по ГОСТу посуду испытывают при температуре до 75° С, что означает: испытания прошли в условиях, мягче подлинных обстоятельств на кухне.

Для варки и для горячей пищи можно применять только обожженную посуду, у которой произошло остекление поверхности и которая благодаря этому стала инертной к пище. Так же пассивно себя ведет нержавейка и стекло.

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