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Как легко и просто открыть консервы без ножа
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Как легко и просто открыть консервы без ножа 

Don't Panic 16 марта 2018
Фото: Don't Panic
Что делать, если у вас есть банка консервов, но вы умудрились не взять консервный нож? Или он просто затерялся. Отчаиваться не стоит. Что сами консервные банки, и крышки от них, сделаны из довольно тонкого листа жести. Прорваться сквозь него можно сразу несколькими вполне доступными способами. Вот три самых удобных из них.
Руками
Возьмите банку и сорвите с нее всю заводскую этикетку. Даже тонкий слой бумаги будет мешать. Поставьте большой палец перпендикулярно шву и делайте прогиб. Затем, возьмите банку обеими руками, прижмите к груди и сдавливайте изо всех сил. На месте сгиба жесть станет очень тонкой и разорвать ее не составит никакого труда.
Ложкой
Открыть банку консерв можно и обычной ложкой. Достаточно будет протереть жесть в месте запая, нажать с силой, так, чтобы ложка проткнула банку, и просто начать резать крышку. Неудобно, конечно, но если другого выхода нет — вполне подойдет.
О камень
Проще всего будет открыть банку о ближайший камень. Нет, мы не советуем бить им по консервам изо всех сил — это может превратить ваш теоретически вкусный ужин в размазанную по грязному камню кашу. В принципе, техника схожа с уже описанными выше: с силой потрите банку об острую поверхность камня, и уже через несколько минут вы увидите, что в ней появилась дырка. В дальнейшем ее можно расширить чем угодно — от вилки до первой попавшейся палки.
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