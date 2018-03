Работает ли безуглеводка?

Что такое безуглеводная диета?

Безуглеводная диета — это режим питания, подразумевающий ограничение углеводов в рационе. На отказе от углеводов (или на контроле за их количеством) основаны многие популярные диеты — начиная от режима питания Монтиньяка и белковой диеты Дюкана, заканчивая низкоуглеводной кето-диетой. При этом общая калорийность питания может сохраняться в пределах нормы.

Считается, что безуглеводная диета является одной из наиболее действенных для сушки мышц, избавления от лишнего веса и дальнейшего поддержания стабильной массы тела. Одной из главных причин этому является то, что подавляющее большинство вредных для плоского живота продуктов являются углеводами — их исключение из питания помогает организму нормализовать метаболизм.

Диета без углеводов: плюсы

Ожирение и наличие лишнего веса практически всегда связано с нарушением баланса инсулина и прочих гормонов, утилизирующих энергию углеводов из крови. Говоря простыми словами, тело словно не понимает, что калорий уже достаточно и не запускает сигналы насыщения, требуя быстрых углеводов и заставляя переедать — что и приводит к набору лишнего веса.

Нормализация метаболизма. Постоянные «перекусы» сладким нарушают нормальную выработку инсулина и ведут к развитию сахарного диабета. Отказ от углеводов постепенно нормализует выработку инсулина, заставляя организм тратить запасенные в жировых тканях калории, а не требовать глюкозу из быстрых углеводов.

Потеря чувства голода и снижение аппетита. После переваривания углеводы из продуктов питания попадают в кровь в виде глюкозы. Через несколько часов уровень глюкозы снижается и возникает чувство голода. Безуглеводная диета и отказ от углеводов ломают этот механизм и человек перестает страдать от приступов голода.

Резкое снижение калорийности рациона. Ограничение углеводов в диете приводит к резкому, но незаметному снижению калорийности питания на 20-25%. Причиной является то, что в обычным рационе именно углеводы являются не только основным источником энергии, но и главным источником «пустых калорий», ведущих к набору веса.

Диета без углеводов означает отказ от глютена. Безуглеводная диета подразумевает отказ от продуктов из пшеничной муки, содержащей глютен. Несмотря на то, что прямая аллергия на глютен встречается лишь у немногих, все больше исследований говорят о том, что глютен может быть вреден для метаболизма.

Сколько углеводов разрешено?

Необходимо отметить, что несмотря на свое название безуглеводная диета вовсе не требует сокращения углеводов в питании до нуля. Важно помнить о том, что полное отсутствие углеводов вредит пищеварительному процессу (клетчатка — тоже углевод) и лишает обмен веществ практически всех витаминов, поскольку белковые и жировые продукты не могут служить полноценной заменой.

Допустимой границей употребления углеводов на такой диете является 50-80 г в сутки (1). Это количество углеводов не помешает процессу похудения и безуглеводного кетоза, так как большую их часть употребит мозг. Однако источник углеводов в питании при этом играет решающую роль — это должны быть углеводы с максимально низким гликемическим индексом.

Таблица продуктов на безуглеводной диете

Основу питания для снижения веса на безуглеводной диете должны составлять различные мясные и молочные продукты (мясо, рыба, яйца, сыр), полезные жиры (начиная от оливкового масла и кокосового жира, заканчивая всевозможными орехами и даже авокадо) и зеленые овощи (брокколи, стручковая фасоль, листья салата) — важные источники клетчатки и витаминов.

Допускается употребление фасоли, чечевицы и прочих бобовых, гречки и киноа в умеренных количествах (не более 50-60 г в день), а также один маленький фрукт утром на завтрак. Спортивный протеин рекомендуется как легкий источник «правильных» калорий, однако его применение рекомендуется прежде всего мужчинам, тренирующимся для роста мышц.

Таблица разрешенных продуктов:

Запрещены на безуглеводной диете

Допустимы в умеренном количестве

Допустимы в разумных количествах

Хлеб и мучные продукты

Молоко (как обычное, так и обезжиренное)

Любое мясо, птица и рыба

Любые макароны

Орехи

Любая выпечка

Сыр, сливочное масло и сметана

Растительные масла

Картофель

Фасоль и чечевица

Зеленые овощи

Белый шлифованный рис Бурый рис Листья салата

Фрукты и фруктовые соки

Гречка и киноа

Сывороточный протеин

Сладкие газированные напитки

Кукуруза

Творог

Шоколад, конфеты, варенье и мед Кабачки и помидоры

Обезжиренный сыр Мороженное

Газированные напитки без сахара

Вода, кофе и чай без сахара

Меню безуглеводной диеты

Приведенное ниже меню безуглеводного питания рассчитано для мужчины ростом 175-180 см и весом 80-85 кг., имеющего 20-25% жира в организме. Напомним, что для расчета суточной нормы калорий важно знать, сколько именно жира имеется в организме — он не учитывается в расчетах, так как является «балластом». О методиках определения уровня жира FitSeven уже рассказывал.

Расчеты строятся на следующих цифрах: исходная дневная норма калорий — 2400 ккал; норма калорий для похудения — 2000 ккал; дневное потребление углеводов — не более 80 г (320 ккал); потребление жиров — не более 40-50% от суммарной калорийности (от 800 до 1000 ккал или 80-100 г жиров), суммарное потребление белков — оставшиеся 640 ккал (160 г).

Завтрак

Яичница из трех яиц с молоком, сыром или беконом (420 ккал; 24 г белка, 35 г жира, 2 г угл.)

Яблоко и порция белкового коктейля (200 ккал; 24 г белка, 2 г жира, 20 г угл.)

Жареная куриная грудка, 200 г (350 ккал; 60 г белка, 15 г жира, 1 г угл)

Порция чечевицы, 60 г (212 ккал; 15 г белка, 0 г жира, 36 г угл)

Оливковое масло, 10 г (90 ккал; 10 г жира)

Полдник

Порция белкового коктейля (120 ккал; 24 г белка, 1 г жира, 2 г угл)

Горсть миндаля, 30 г (170 ккал; 6 г белка, 15 г жира, 6 г угл)

Стейк из семги, 150 г (220 ккал; 32 г белка, 9 г жира, 0 г угл)

Порция стручковой фасоли, 150 г (50 ккал; 3 г белка, 0 г жира, 10 г угл)

Оливковое масло, 10 г (90 ккал; 10 г жира)

Итого: 1960 ккал, 185 г белка, 100 г жира, 80 г углеводов.

Расценивайте предложенное безуглеводное меню в качестве рекомендации для расчета собственного — сперва определите, сколько калорий вам необходимо, затем подбираете продукты с учетом ваших вкусов и финансовых возможностей. Отметим также, что узнать калорийность готовых блюд практически нереально, и всегда намного проще замерять исходные ингредиенты.

Безуглеводная диета — один из наиболее эффективных методов быстрого похудения и успешной борьбы с лишним весом без физических упражнений. При этом важно помнить, что безуглеводка вовсе не исключает углеводы, а лишь существенно их ограничивает — в противном случае велика вероятность затруднения пищеварения без клетчатки и развитие хронической нехватки витаминов.

