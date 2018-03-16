Выращиваем рассаду перца: особенности агротехники толстостенных гибридов

Как мы с вами знаем, перец бывает сладким и острым. Несмотря на это, принципиальной разницы в технологии выращивания рассады почти нет. Поэтому говорить будем об основной культуре — сладком перце.

Для получения хорошего урожая необходимо вырастить здоровую рассаду

Выбирая сорт или гибрид, определитесь, для какой основной цели выращиваются плоды и в каких условиях будет проходить вегетация. Следует учесть, что раннеспелые перцы редко могут похвастаться впечатляющими размерами и мясистостью. А чтобы получить завидно крупные толстостенные плоды, придется приложить немного больше усилий — им потребуется более продолжительный период времени и больше тепла. Об особенностях выращивания толстостенных гибридов мы расскажем в конце статьи, а пока предлагаем вам полюбоваться спелым сладким перцем 'Тавиньяно F1':

Выращиваем рассаду

Для получения ранних плодов необходимо вырастить рассаду возрастом 65-80 дней и высадить её в ранние сроки (первая декада мая для средней полосы Нечернозёмной зоны России). У 80-дневной рассады на месте развилки уже появляется первый цветок. Многие огородники, убирая его, удаляют плоды самого раннего урожая. Совершив это действо, человек замечает, что на кусте вскоре появляется 2-3 новых бутона в зависимости от ветвления. Плоды, развивающиеся из них, наверняка будут выровненные, с одинаковым сроком созревания, но не первыми, следовательно — не суперранними.

Первый цветок перца

Но давайте же вернёмся к началу пути. При покупке семян обратите внимание на выходные данные. Даты, напечатанные на пакетиках, означают срок использования. Соблюдение его в большей мере касается производителя и реализующей стороны. А покупатели должны знать, что у хорошей фирмы, скажем, такой как мы — «Партнёр», еще минимум два года с даты окончания реализации, чему в первую очередь способствует дополнительная металлизированная герметичная упаковка.

Предпосевная обработка семян

Семена перца имеют достаточно крепкие семенные оболочки, поэтому полезнее для них и спокойнее для нас провести предварительное замачивание и доведение до проклёвывания, то есть до появления беленького нежного корешка длиной 2-3 мм. Для этого нужно замочить семена в воде талого снега (дождевой) на 12-24 часа, содержать при температуре около +25°С, время от времени взбалтывая. Затем разложите семена на влажную хлопчатобумажную ткань (2-3 слоя), помещённую на дно ёмкости, сверху накройте такой же тканью (1 слой). Поплотнее закройте и разместите под потолком ванной комнаты или кухни, где температура обычно не ниже +20°С и не выше +30°С, а в среднем около +25°С, что очень хорошо.

Семена перца Аллар F1 проклюнулись

В таких условиях добротные семена проявят свою жизнеспособность если не на 5-7-й день, то на 10-12-й точно. Семена некоторых гибридов, обладающих очень толстыми стенками, огромной массой плодов, большим габитусом куста, поздними сроками созревания, могут проклюнуться только на 15-20-й день. Для этого необходима высокая (почти 100%) влажность и тепло, свет не нужен. Сеять семена сухими, без предварительной подготовки нерационально и опасно. При таком способе можно потерять много времени, сил, надежд и в конечном счёте не получить своевременного и планируемого урожая.

Перец Аллар F1 Подготовка грунта и посев

Пока зародыши в семечках оживают, можно заняться грунтом. Идеальны для выращивания рассады смеси разных грунтов с добавлением инертных или долго разлагающихся материалов. Субстраты, сделанные на основе раскисленного и облагороженного химическими удобрениями торфа, мне не нравятся. Они легко и неожиданно пересыхают, после чего с трудом увлажняются, питательные элементы в них не задерживаются — быстро вымываются. Очень хороший субстрат получается при смешивании одинаковых объёмов покупных почвосмесей для овощей, речного песка и крупноволокнистого раскисленного торфа. Его питательности в ёмкостях объёмом 0,5-0,8 л вполне хватает для органичного развития растений (соответственно, среднего и крупного габитуса) в рассадный период. Посадочные ёмкости лучше заполнить такой смесью и как следует пролить за 3-5 дней до посева.

Важно подготовить хороший субстрат

Посев семян проводим, сбрасывая их в ямки глубиной 1,5 см, сделанные пальцем или карандашом. Засыпать семена можно за счёт обваливания краёв лунки либо таким же субстратом. Чтобы семечко с «клювиком» вошло в хороший контакт с субстратом, необходимо аккуратно несколькими капельками воды из пипетки, шприца или спринцовки увлажнить проекцию места посадки, тем самым осадить субстрат.

Правильный режим содержания рассады

До всходов (появления петельки или семядолей) температуру следует поддерживать около +20…+25°С. Затем необходимо срочно понизить её до +12…+16°С, освещённость увеличить до максимума, а почву лучше чуть подсушить, чем переувлажнить. Это делается для того, чтобы предотвратить сильное вытягивание подсемядольного колена (участок стебля от поверхности субстрата до семядолей). Избавиться от лишней влаги очень просто, поставив посадочные ёмкости на пачку газет или туалетную бумагу. Не выбрасывайте «абсорбенты», посушите на батарее — они ещё пригодятся.

До всходов температуру следует поддерживать около +20…+25&amp;amp;deg;С Иногда семядоли не могут раскрыться из-за крепких объятий семенных оболочек. Случается это, как правило, по следующим причинам:

мелкая посадка,

слишком рыхлый или неуплотнённый субстрат,

недостаточно увлажнённая почва,

слишком высокая температура от посева до всходов,

чересчур крупные семена, сеять которые надо поглубже (2-2,5 см).

Не спешите убирать семенные оболочки, этим вы можете сильно повредить семядоли и нарушить ход развития растения. Чтобы аккуратно удалить семенную оболочку, необходимо почаще (раз 5 в день) смачивать её водой при помощи пипетки, шприца, спринцовки, капельки воды на кончике спички и т.п. Можно накрыть проросток прозрачным стаканчиком, сбрызнутым внутри водой. Созданная влажность размягчит сухие чешуйки, и через пару-тройку дней они сами отскочат. Через 10-15 дней содержания растений в спартанских условиях температуру следует повысить до +12…+18°С в тёмное время суток и до +22…+25°С в светлый период. Постарайтесь во время выращивания рассады световой день дополнить до 16 часов, чтобы на ночное время оставалась треть суток. Обычные лампы накаливания сильно нагревают и иссушают воздух, поэтому желательно их не использовать, а применять газовое или светодиодное освещение, лучше всего — фитолампы.

Для досвечивания лучше применять фитолампы

Солнечные лучи могут сильно повреждать надземную часть рассады и её корневую систему. Всасывающие корешки (очень нежные, но самые ответственные) гибнут от перегрева в первую очередь, не оставляя надежд на полное восстановление хорошего самочувствия растения. От гипертермии посадочные ёмкости можно защитить фольгой или полоской бумаги белого цвета.

Особенности выращивания рассады толстостенных перцев

В нашей агрофирме «Партнёр» огромное внимание уделяется перцам-тяжеловесам с толщиной стенки около 10 мм. В большинстве случаев это средне и высокорослые мощные растения, дающие завидные урожаи. Семена таких гибридов обычно туговато всходят при обычной подготовке, поэтому требуют несколько другого подхода на этапе предварительного проращивания.

Перец Ливадия F1 Температуру для своевременного прорастания-проклёвывания нужно поддерживать в диапазоне +26…+28°С. Семена при этом должны лежать на сильно увлажнённой ткани или салфетке, а не плавать или быть утопленными в воде. Недопустимо даже малейшее подсыхание семян. При этих рекомендуемых условиях любой из гибридов агрофирмы «Партнер» проклюнется на 3-6 день. Услышать подробный рассказ об особенностях выращивания рассады толстостенных перцев вы можете, посмотрев видеоролик, который мы подготовили.

Очень советую попробовать вырастить и насладиться вкусом таких гибридов, как 'Тавиньяно F1', 'Веста F1', 'Аллар F1', 'Партнёр F1', 'Ливадия F1'. Вас поразит богатый урожай с куста, а также внешний вид и масса каждого плода.

Перец Веста F1 перед сбором