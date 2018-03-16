Новинка от Lay’s — пачка-чаша для просмотра футбола и хоккея

Бренд картофельных чипсов Lay’s выпустил новый формат упаковки — пачку-чашу. Пачка-чаша — решение для большой компании, собравшейся вокруг экрана для просмотра футбола, хоккея или другого спортивного события. Lay’s позаботилась, чтобы любителям спорта и не только не нужно было пересыпать чипсы в посуду или передавать их по кругу. Упаковка удобна в использовании: легко открывается одним движением, ставится на стол, как миска, в которую можно опустить сразу несколько рук.

В новом формате выпускаются следующие вкусы — сметана и зелень, молодой зеленый лук, краб. Чипсы в пачке-чаше уже в продаже во многих сетевых магазинах страны.