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Новинка от Lay’s — пачка-чаша для просмотра футбола и хоккея
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Новинка от Lay’s — пачка-чаша для просмотра футбола и хоккея 

Спорт-Экспресс 16 марта 2018
Бренд картофельных чипсов Lay’s выпустил новый формат упаковки — пачку-чашу. Пачка-чаша — решение для большой компании, собравшейся вокруг экрана для просмотра футбола, хоккея или другого спортивного события. Lay’s позаботилась, чтобы любителям спорта и не только не нужно было пересыпать чипсы в посуду или передавать их по кругу. Упаковка удобна в использовании: легко открывается одним движением, ставится на стол, как миска, в которую можно опустить сразу несколько рук.
В новом формате выпускаются следующие вкусы — сметана и зелень, молодой зеленый лук, краб. Чипсы в пачке-чаше уже в продаже во многих сетевых магазинах страны.
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