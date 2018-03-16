Плов — дело тонкое. 9 секретов приготовления древнейшего блюда

В Узбекистане говорят «Бедный человек ест плов, богатый человек ест только плов». Потому и рецептов плова в мировой кулинарии множество. Согласно турецкой пословице, рецептов плова столько, сколько городов в мусульманском мире. Но несмотря на это, у плова есть свои особенности приготовления.

Секрет 1: В Узбекистане плов называют «паловш». И мало кто знает, что сочетание букв скрывает в себе большую тайну — полный список и, главное, порядок их добавления в казан.

П — пиёз (лук);

А — аёз (морковь);

Л — лахм (мясо);

О — олио (жир);

В — вет (соль);

О — об (вода);

Ш — шалы (рис).

Секрет 2: Лучший сорт мяса для классического плова — баранина (лопатка, грудинка или задняя часть). Если вы предпочитаете более лёгкие сорта мяса, то плов можно приготовить из свинины, курицы, индейки и даже рыбы. Самыми не подходящими для плова считаются говядина и телятина, которые не смогут дать блюду нужного количества сока. Больший аромат плову придает мясо взрослых животных. Нарезать мясо следует крупными кусочками размером примерно 5*5 см, а то и больше. Одно из правил плова — чем крупнее кусок, тем больше сока и аромата.

Секрет 3: Рис для плова должен быть с низкой крахмальностью, чтобы не разваривался и не превращался в кашу. Зерна должны быть крепкими. Более других для этого подходит коричневый или бурый рис. Он прошел обработку лишь частично. На нем есть слой отрубной оболочки и цельное зерно. Не подходящим для плова считается пропаренный рис.

Секрет 4: Традиционными приправами для плова считаются целые зерна зиры, чеснок, барбарис, острый перец. В традиционной узбекской кухне в готовом блюде также всегда присутствуют изюм, курага, айва.

Секрет 5: В качестве масла для обжарки лука и моркови в классическом плове был курдючный жир. Современные шеф-повара искусно заменяют его растительными маслами, преимущественно хлопковым и кунжутным. На 1 кг риса требуется 200-250 мл масла.

Секрет: 6: Посуда для плова должна быть с толстыми стенками. Как бы ни казалось это малозначительно, но и этот факт способен влиять на вкус будущего блюда.

Секрет 7: Рис в плове нужно не варить, а тушить, чтобы он вбирал в себя весь аромат.

Секрет 8: Овощи в плов (лук и морковь) нужно резать непременно крупными кусками. Морковь для «правильного» плова нельзя тереть на тёрке, лучше рубить ножом крупными брусками толщиной от 0,5 см. Лук подойдет репчатый, нарезанный полукольцами. Чеснок следует добавлять в плов цельными зубчиками.

Секрет 9: Плов состоит из 2 частей. Первая часть — зирвак — это мясо, обжаренное в масле с овощами и специями. Вторая часть — рис. Основной принцип плова таков: сначала готовится зирвак (это обжаренные на масле мясо и овощи со специями и бульоном), а затем сверху засыпается рис. Пропорция для плова — равные части риса, мяса и моркови. Лука тоже должно быть много, не менее 1-2 головок. Вода должна закрыть рис на 1-2 см.

Плов классический:

мясо (баранина, говядина, курица, утка или индейка) — 750 г.

масло кунжутное — 150 г.

морковь — 0,5 кг.репчатый лук — 3 шт. +1 шт.длинозерный рис — 450 г.чеснок — 3 головкиперец чили — 1 шт.зира — 1 ч. л.куркума— 1 ч. л.барбарис — 1 ч. л.соль — 1 ч. л.

Подготавливаем рис. Его нужно предварительно промыть. И замочить в теплой подсоленной воде на 1-2 часа. Перед приготовлением воду слить.

Крупными брусками режем морковь. Головку лука режем полукольцами. Вторую головку нужно очистить и оставить целой. Мясо режем кусочками по 60-80 г.

В казан наливаем масло и греем его до высокой температуры. В горячее, но не кипящее масло, опускаем целую головку лука. Когда луковица станет зажаристо-золотистого цвета, ее можно достать. Далее в казан добавляем куски мяса. Изредка перемешиваем. Когда мясо станет бурым, выкладываем лук, нарезанный кольцами. Слой лука посыпаем перцем и ½ ч.л. соли. Перемешиваем так, чтобы лук оказался в масле. Когда лук станет золотисто-румяным, добавляем воду. Вода должна покрыть мясо и лук полностью. Массу довести до кипения, убавить огонь и тушить еще 40-45 минут. Выкладываем слой моркови. Массу больше не мешаем. Тушим 15-20 минут. Добавляем пряности, равномерно рассыпая по поверхности моркови.

Рис выкладываем руками ровным слоем. Прижимать и распределять рис лучше шумовкой. Рис посыпаем оставшейся солью и приправами. Чтобы залить рис водой, нужно положить шумовку на рис и постепенно лить воду, тогда слой риса не будет размыт. Уровень воды должен быть на 2 см выше риса. Томить плов еще минут 20 на максимальной мощности огня. Добавить головки чеснока и перец и дать постоять.

Для подачи сначала выложить рис, затем морковь и мясо в большое блюдо, чтобы каждый из гостей смог положить плов себе сам.

Плов в мультиварке

вода — 800 мл.лук — 300 г.морковь — 300 г.свинина 500 г.рис — 400 г.кориандр — 1/4 ч.л.зира — 1/4ч.л.куркума — 1/4ч.лпаприка — 1/4 ч.л.перец черный молотый — 1/4 ч.л.чеснок — 1 головкамасло растительное 0,5 ст.соль 1 ст.л.

Рис вымочить. Лук нарезать полукольцами, морковь — крупной соломкой, мясо — крупными кусками.

Включить в мультиварке режим «Жарка», разогреть масло, обжарить лук до мягкости и прозрачности. К луку добавить морковь и тоже обжарить до мягкости. Далее заложить в чашу мультиварки мясо, помешивая, ждем пока мясо зарумянится. Рис выложить сверху овощей с мясом, в центр поместить головку чеснока, с которой очищены только верхние листья, посыпать специями. Аккуратно залить воду, добавить соль, закрыть крышку и запустить программу «Плов» на 1 час.

Постный плов с грибами

грибы — 400 грис — 1 ст.морковь — 2 шт.лук — 1 шт.чеснок — 3 зубчикаводаспеции и соль по вкусу

Рис вымочить. Лук нарезать полукольцами, морковь — крупной соломкой, грибы –крупными кусками.

В казанке для плова разогреть растительное масло. Последовательно обжарить лук, морковь и грибы на среднем огне в течение 10 минут. Добавить соль и специи. Выложить рис. Добавить воды, чтобы ее уровень был на 2 см выше основной массы. Когда вода выкипит, добавить зубчики чеснока.

Плов с рыбой

рис — 2 ст.филе красной рыбы — 400 грепчатый лук — 1 шт.лавровый лист — 2 шт.растительное масло — 20 гкипяток — 3 ст.соль, перец — по вкусу

Рис промыть. Рыбу помыть и нарезать кусками. Лук нарезать полукольцами. В казане нагреть масло и обжарить лук. Добавить рыбу и обжарить не более 5 минут. Выложить рис ровным слоем. Добавить соль и приправы. Залить кипятком и добавить лавровый лист. Тушить на медленном огне до полного выкипания воды. Перед подачей плов посыпать свежей зеленью.