Открыт простой способ быстрее избавляться от жира

Крахмал, содержащийся в картошке, хлебе, макаронах и многих фруктах, относится к углеводам, поедание которых способствует набору веса. Но последние исследования побуждают диетологов оценивать крахмал как продукт, способствующий стройности. Ученые считают, что содержащая крахмал пища стимулирует тело сжигать больший процент жира. Австралийские исследователи из Лаборатории питания и метаболизма человека при Колледже Скидмор установили: продукты, которые содержат устойчивый (резистентный), или неперевариваемый крахмал, запускают в организме физиологические процессы, благодаря которым активизируется пищеварение и повышается энергообмен. Все это способствует более интенсивному расходованию жировых запасов тела. «Устойчивый крахмал проходит через тонкую кишку, где превращается в короткоцепочечные жирные кислоты, используемые организмом как энергия. Такого рода крахмалы — это мощные пребиотики, пища для бактерий в толстой кишке», — заявили австралийские специалисты. По их мнению, резистентный крахмал, который входит в состав картофеля, бобовых и цельных злаков, может стать одним из самых здоровых компонентов рациона для людей с диабетом 2 типа. Также его употребление может компенсировать эффект от частого употребления красного мяса и снизить риск развития рака кишечника, констатировали медики. Эксперты отметили, что термическая обработка продуктов сказывается на содержании в них устойчивого крахмала. По этой причине макароны, злаковые, а также бобовые культуры следует употреблять не в мягком и полностью приготовленном виде, а в виде «аль денте», чуть твердыми. Группой врачей под руководством профессора Пола Арьеро был проведен эксперимент, показавший, что потребление устойчивого крахмала помогает контролировать вес. Группа испытуемых из 70 женщин ела на завтрак блины. Блюдо готовилось с добавлением как обычного, так и устойчивого крахмала, а также с добавлением комбинации крахмала и сывороточного белка. В итоге выяснилось, что сочетание устойчивого крахмала и белка приводило к ускоренному сжиганию калорий организмом.

«Насколько велик потенциал устойчивого крахмала в борьбе с ожирением, обусловленным высокоуглеводной пищей, мы пока не знаем, но данные о его пользе впечатляют. Если комбинировать устойчивый крахмал с яичницей, твердым сыром, белком молочной сыворотки, гороховым, куриным белком или греческим йогуртом — это будет мощная комбинация для сжигания жира ради производства энергии», — сообщил профессор Пол Арьеро. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)