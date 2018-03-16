8 неожиданных альтернатив пиву на вечер: от кумыса до токая

Вот и пришла пятница. Клуб, бар, дружеская встреча или киновечер дома. И все с пивом?

Не спорим, выбор проверенный и популярный во всем мире. Да и разнообразие сортов не дает пиву наскучить.

Однако, если все-таки захочется разнообразия, то выбирать есть из чего. Для тех, кто хочет познакомиться с новым слабоалкогольным напитком, Playboy сделал подборку интересных вариантов.

Бирмикс

Фото Nicolasbook/CC BY-SA 3.0 Что получится, если добавить к светлому пиву фрукты? Правильно — бирмикс! Этот напиток бывает лимонным, вишневым, гранатовым и много каким еще. В магазинах продаются бирмиксы в бутылках и банках, только в более ярких чем пивные.

Можно приготовить его и самостоятельно, натуральнее получится. Рекомендуемая пропорция — две части пива на одну часть сока (цитрусового или вишневого). Так что если не боишься экспериментов — попробуй! Кто знает, может быть бирмикс станет твоим любимым слабоалкогольным коктейлем.

Кумыс

Фото Ай/GFDL 1.2+

Приятно пить обычный алкоголь, а уж полезный — вдвойне! Кумыс — настоящая панацея от целого ряда болезней, начиная с малокровия и заканчивая профилактикой туберкулеза.

Крепость традиционного молочного кумыса не выше 2,5%, крепкого — 4,5%. А вот в казахском варианте градус резко повышается до 40 и более, так что обращай внимание на изготовителя.

Перри

Фото Vouliagmeni/CC BY-SA 4.0 Если в детстве ты любил грушевый лимонад, то сейчас тебе должен прийтись по душе перри. Несмотря на название, этот напиток не имеет никакого отношения ни к Кэти ни к Мэттью с аналогичными фамилиями.

Перри — грушевый сидр родом из Западной Европы. В нем больше сахара, чем в яблочном варианте, а градус колеблется от 5 до 8,5 об. %. Во Франции его, кстати, зовут пуаре и разливают в бутылки из-под шампанского. Можно пить его так, а можно использовать для коктейля.

Брага

@igor_salyaev

Традиционно любимый в нашей стране напиток, который ласково называют «бражкой» — своеобразный «полуфабрикат» самогона. В его составе вода, сахар и дрожжи. В некоторых вариациях ее делают еще из варенья, меда и фруктов.

Любопытный факт — до того как традиционной заменой дрожжей стал хмель, наши предки экспериментировали еще и с горохом. Крепость браги — 3-8%. Владимир Даль в своем словаре описал брагу как «полпивцо с хмелем». Попробуй, и вынеси свой вердикт!

Грог

Фото Pxhere.com/ CC0 Public Domain

Если тебе нравится глинтвейн, то советуем попробовать и грог. Этот согревающий напиток родился на кораблях Англии, где спивавшимся матросам стали разводить 80%-й ром водой, чтобы добиться среди них хоть какой-то дисциплины.

«Ром на трех водах» сегодня делают не только из рома, но еще из коньяка и виски (что под рукой найдется). Вместо горячей воды стали иногда использовать чай и кофе. Корица, гвоздика, имбирь и лимон добавляются по вкусу.

Токай

Фото Unknown author/Public Domain

Вино испанское, грузинское, французское… А как насчет венгерского? Оно называется токай, и венгры так им гордятся, что даже упомянули его в своем национальном гимне.

Делают они его из ягод, на которых появилась серая гниль (эта благородная плесень, так что все нормально). Букет у напитка медовый, а цвет — насыщенно-золотистый.

Сато

Фото Heinrich Damm/CC BY 2.0 На вкус как шампанское, продается в холодильнике с пивом, но на самом деле вино. Рисовое. Так в двух словах можно описать напиток родом из Таиланда.

Учитывая жаркий климат страны, туристы предпочитают пить его охлажденным. А при цене в приблизительно 100 отечественных рублей, популярность заморского чуда просто зашкаливает.

Медовуха

Фото meg and rahul/CC BY 2.0 Из-за границы вновь вернемся на родину. Медовуха в России такой же национальный напиток, как виски в Шотландии. А самый «медовушный» город — Великий Новгород.

В старину медовуху называли «сытью» из-за питательности этого напитка крепостью от 5 до 16 градусов. Кроме обязательного меда, в некоторых вариациях медовухи можно встретить еще и можжевельник, шиповник, или даже красный перец.

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