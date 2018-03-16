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Где поесть: шаурма в ресторанах Москвы. И не говори, что ты ее не любишь!
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Где поесть: шаурма в ресторанах Москвы. И не говори, что ты ее не любишь! 

Peopletalk 16 марта 2018
Фото: Peopletalk
Если ты не сторонник постного меню, то наша подборка как раз для тебя. Собрали самые крутые варианты шаурмы в московских ресторанах (можешь называть ее роллом с салатом, чтобы звучало эстетичнее).
Meatless
Шаурма с телятиной (440 р.) — завернутые в лаваш салат коул-слоу, морковь по-корейски, три соуса, красный лук и только что снятая с гриля телятина.
Адрес: ул. Тверская, 20/1  Carmel
А здесь попробуй открытую шаверму с ягненком (590 р.). На лаваш выкладывают мелко порезанное мясо, овощи (баклажаны на гриле, лук, соленые огурцы, зелень) и подают с пряным соусом.
Адрес: Калашный пер., 9  «Левон'c»
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В «Левон'c» готовят блюдо под названием армянский бртуч. Говорят, это полезная и здоровая альтернатива традиционной шаурме. Начинки на любой вкус — халяльная индейка, рисовая лапша, домашний хумус, брынза и другие полезные продукты. А завернуть все можно в безглютеновую кукурузную лепешку. От 169 рублей.
Адрес: Покровка, 3/7, стр 1А  «Чикен Чирикен»
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Команда BB&Burgers запустила новый проект на Цветном бульваре. С фермерской курицей и вкусной шаурмой.
Адрес: Цветной бул., 7  Nofar
На фото дурмек с куриным филе, сливочным сыром и свежими овощами (400 р.) — это традиционная арабская шаурма.
Адрес: Кутузовский пр-т, 12, стр.3  «Джон Джоли»
В грузинском ресторане для шаурмы (450 р.) на мангале обжаривают порцию свиного шашлыка. После чего мясо вместе с шинкованными капустой, помидорами, огурцами и красным луком заворачивают в лаваш, добавляют острый соус и листья кинзы.
Адрес: ул. Тверская, 20/1  Bottoms Up  все слайды
Традиционной шаурмы в Bottoms Up нет, зато есть аппетитные тако — с тартаром из тунца, томатами, свининой, беконом, лососем и другими начинками.
Адрес: ул. Пятницкая, 29/8  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-poest-shaurma-v-restoranah-moskvy/
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