Рецепт дня: Картофель с беконом и сметаной

Sobesednik.ru предлагает приготовить самую обычную картошку необычным образом.

Банальная картошка, несколько ломтиков бекона, несколько ложек сметанки — и соединение этих незамысловатых составляющих дает гарантированно превосходный результат. Приготовить это блюдо вас будут просить снова и снова.

Что понадобится:

— 4 средние картофелины с тонкой шкуркой

— 80 г сливочного масла

— 100 г полутвердого сыра

— несколько ломтиков бекона

— сметана

— 1 зубчик чеснока

— соль, черный перец

Как готовить:

На тщательно вымытом картофеле сделайте вертикальные надрезы, не дорезая до конца и отступая примерно по 8 мм. Холодное масло, бекон и сыр порежьте тонкими ломтиками, вложите их в надрезы, чередуя сыр и бекон. Запекайте около 45 мин. при 2000.

Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной. Полейте горячий картофель соусом и сразу же подавайте.

СОВЕТ: Можно не добавлять в соус чеснок, а заменить его на мелко нарезанную зелень или зеленый лук.