Рецепт дня: Картофель с беконом и сметаной 

Sobesednik.ru предлагает приготовить самую обычную картошку необычным образом.
Банальная картошка, несколько ломтиков бекона, несколько ложек сметанки — и соединение этих незамысловатых составляющих дает гарантированно превосходный результат. Приготовить это блюдо вас будут просить снова и снова.
Что понадобится:
— 4 средние картофелины с тонкой шкуркой
— 80 г сливочного масла
— 100 г полутвердого сыра
— несколько ломтиков бекона
— сметана
— 1 зубчик чеснока
— соль, черный перец
Как готовить:
На тщательно вымытом картофеле сделайте вертикальные надрезы, не дорезая до конца и отступая примерно по 8 мм. Холодное масло, бекон и сыр порежьте тонкими ломтиками, вложите их в надрезы, чередуя сыр и бекон. Запекайте около 45 мин. при 2000.
Чеснок пропустите через пресс, смешайте со сметаной. Полейте горячий картофель соусом и сразу же подавайте.
СОВЕТ: Можно не добавлять в соус чеснок, а заменить его на мелко нарезанную зелень или зеленый лук.