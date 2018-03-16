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5 рецептов постных блюд из разных уголков мира
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5 рецептов постных блюд из разных уголков мира 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Сильные духом и телом — те, кто до 8 апреля отказался от мяса, яиц и молока, сосредоточившись на продуктах растительного происхождения. Для вас колоритные, яркие, пикантные, но непременно сытные и сбалансированные блюда.
Паста трофи с домашним песто
ресторан Christian
Паста трофи с домашним песто
Ингредиенты (на одну порцию):
паста трофи — 120 г  оливковое масло — 20 г  лук-шалот — 10 г  кенийская фасоль — 20 г  арахис — 10 г  розовый перец — 1 г  базилик — 2 г  Способ приготовления:
Смешиваем базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все это измельчаем в блендере. Получается зеленая консистенция — песто. Отдельно жарим на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Отвариваем макароны трофи и по готовности перекладываем в сковороду, поливаем маслом и добавляем луком-шалот. Затем снимаем с огня и добавляем соус песто, перемешиваем, подаем на тарелке, украшаем кенийской фасолью, заправляем базиликом и розовым перцем.
Греческая Мелидзана (баклажанная икра)
ресторан Molon Lave
Греческая Мелидзана (баклажанная икра)
Ингредиенты:
баклажаны — 1 кг  болгарский перец — 600г
петрушка — 200г
чеснок — 2 зубчика
масло оливковое — 100 мл  винный уксус –15 мл  соль/перец по вкусу
Способ приготовления:
Баклажаны и перец запекаем целиком до мягкого состояния, предварительно сделав на них небольшие надрезы. После этого даем остыть и очищаем от шкурки, перец освобождаем от внутренностей. Затем нарезаем овощи на очень мелкие кусочки. Петрушку и чеснок измельчаем и добавляем в получившуюся массу. Затем добавляем оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Подаем с гренками из цельнозернового хлеба.
Томатный суп гаспачо с авокадо, мясом камчатского краба и тартаром из клубники
Ресторан «Честная кухня»
Томатный суп гаспачо савокадо, мясом камчатского краба и тартаром из клубники
Ингредиенты (на 2 порции)
боларский перец запеченный — 40 г  авокадо — 40 г  мясо камчатского краба — 40 г  клубника — 30 г  томаты пилати очищенные — 300 г  оливковое масло — 20 г  кинза — 5 г  Способ приготовления:
Томаты пробиваем в блендере, солим, перчим и добавляем лимонный сок. Запеченый перец и авокадо очищаем от кожуры и семян и нарезаем кубиком. Клубнику также нарезаем кубиком и смешиваем с рубленой кинзой. Очищаем мясо краба. На дно тарелки выкладываем перец, авокадо, клубнику и краба. Вокруг наливаем томатный соус, украшаем веточкой кинзы.
Вегетарианский Том Ям  ресторан Carne/Vino
Вегетарианский Том Ям  Ингредиенты на 1 порцию:
овощной бульон — 200 мл  rорень галанга — 7 г  капуста — 35 г  перец чили молотый — 2 г  лемонграсс — 5 г  кокосовое молоко — 130 мл  томаты черри — 45 г  сахар — 3 г  рыбный соус — 15 мл  вешенки — 45 г  лаймовый фреш — 15 мл  лист лайма — 1 г  кинза — 2 г  Способ приготовления:
Нарезаем капусту мелкими кубиками. Корень галанга и вешенки нарезаем произвольно. Черри разрезаем пополам. В овощном бульоне провариваем корень галанга, лемонграсс, капусту и чили. Затем забрасываем в бульон вешенки. Добавляем рыбный соус, кокосовое молоко, сок и листья лайма. В конце добавить черри и сахар. При подаче украшаем суп кинзой.
Пеламуши из виноградного сока
ресторан «Джонджоли»
Пеламуши из виноградного сока
Ингредиенты:
натуральный сок из винограда «изабелла» — 1 л  кукурузная мука — 110 г  сахар — 200 г  грецкие орехи (очищенные) — 40 г  виноград красный — 160 г  мята (листья) — 8 г  Способ приготовления:
В холодный виноградный сок добавиляем муку и сахар. Перемешиваем и доводим до кипения на сильном огне. Томим полученную массу 30–40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разливаем в креманки по 140 г и ставим в холодильник до полного застывания. Пеламуши раскладываем на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украшаем пеламуши сверху «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты, а по кругу красным виноградом.
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