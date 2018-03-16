5 рецептов постных блюд из разных уголков мира

Сильные духом и телом — те, кто до 8 апреля отказался от мяса, яиц и молока, сосредоточившись на продуктах растительного происхождения. Для вас колоритные, яркие, пикантные, но непременно сытные и сбалансированные блюда.

Паста трофи с домашним песто

ресторан Christian

Паста трофи с домашним песто

Ингредиенты (на одну порцию):

паста трофи — 120 г оливковое масло — 20 г лук-шалот — 10 г кенийская фасоль — 20 г арахис — 10 г розовый перец — 1 г базилик — 2 г Способ приготовления:

Смешиваем базилик, кенийскую фасоль, оливковое масло, арахис и чеснок. Все это измельчаем в блендере. Получается зеленая консистенция — песто. Отдельно жарим на сковородке лук-шалот на оливковом масле. Отвариваем макароны трофи и по готовности перекладываем в сковороду, поливаем маслом и добавляем луком-шалот. Затем снимаем с огня и добавляем соус песто, перемешиваем, подаем на тарелке, украшаем кенийской фасолью, заправляем базиликом и розовым перцем.

Греческая Мелидзана (баклажанная икра)

ресторан Molon Lave

Греческая Мелидзана (баклажанная икра)

Ингредиенты:

баклажаны — 1 кг болгарский перец — 600г

петрушка — 200г

чеснок — 2 зубчика

масло оливковое — 100 мл винный уксус –15 мл соль/перец по вкусу

Способ приготовления:

Баклажаны и перец запекаем целиком до мягкого состояния, предварительно сделав на них небольшие надрезы. После этого даем остыть и очищаем от шкурки, перец освобождаем от внутренностей. Затем нарезаем овощи на очень мелкие кусочки. Петрушку и чеснок измельчаем и добавляем в получившуюся массу. Затем добавляем оливковое масло, винный уксус, соль и перец. Все тщательно перемешиваем. Подаем с гренками из цельнозернового хлеба.

Томатный суп гаспачо с авокадо, мясом камчатского краба и тартаром из клубники

Ресторан «Честная кухня»

Томатный суп гаспачо савокадо, мясом камчатского краба и тартаром из клубники

Ингредиенты (на 2 порции)

боларский перец запеченный — 40 г авокадо — 40 г мясо камчатского краба — 40 г клубника — 30 г томаты пилати очищенные — 300 г оливковое масло — 20 г кинза — 5 г Способ приготовления:

Томаты пробиваем в блендере, солим, перчим и добавляем лимонный сок. Запеченый перец и авокадо очищаем от кожуры и семян и нарезаем кубиком. Клубнику также нарезаем кубиком и смешиваем с рубленой кинзой. Очищаем мясо краба. На дно тарелки выкладываем перец, авокадо, клубнику и краба. Вокруг наливаем томатный соус, украшаем веточкой кинзы.

Вегетарианский Том Ям ресторан Carne/Vino

Вегетарианский Том Ям Ингредиенты на 1 порцию:

овощной бульон — 200 мл rорень галанга — 7 г капуста — 35 г перец чили молотый — 2 г лемонграсс — 5 г кокосовое молоко — 130 мл томаты черри — 45 г сахар — 3 г рыбный соус — 15 мл вешенки — 45 г лаймовый фреш — 15 мл лист лайма — 1 г кинза — 2 г Способ приготовления:

Нарезаем капусту мелкими кубиками. Корень галанга и вешенки нарезаем произвольно. Черри разрезаем пополам. В овощном бульоне провариваем корень галанга, лемонграсс, капусту и чили. Затем забрасываем в бульон вешенки. Добавляем рыбный соус, кокосовое молоко, сок и листья лайма. В конце добавить черри и сахар. При подаче украшаем суп кинзой.

Пеламуши из виноградного сока

ресторан «Джонджоли»

Пеламуши из виноградного сока

Ингредиенты:

натуральный сок из винограда «изабелла» — 1 л кукурузная мука — 110 г сахар — 200 г грецкие орехи (очищенные) — 40 г виноград красный — 160 г мята (листья) — 8 г Способ приготовления:

В холодный виноградный сок добавиляем муку и сахар. Перемешиваем и доводим до кипения на сильном огне. Томим полученную массу 30–40 минут, постоянно помешивая, до получения консистенции густой сметаны. Горячую массу разливаем в креманки по 140 г и ставим в холодильник до полного застывания. Пеламуши раскладываем на тарелки, перевернув формы (предварительно внутри формы, по краю пеламуши, провести теплым ножом, чтобы десерт легко отошел). Украшаем пеламуши сверху «бабочкой» грецкого ореха и листьями мяты, а по кругу красным виноградом.