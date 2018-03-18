«Гастроферма» отметит день рождения гастрономическим фестивалем

В эту субботу, 17 марта, и воскресенье, 18 марта, на «Гастроферме» пройдет фестиваль в честь дня рождения рынка. Там проведут лекции, мастер-классы и маркет одежды и аксессуаров от российских дизайнеров.

В субботу шеф-повара кортов тайской и индийской кухни «Я в Тай» и Masala House посоревнуются в приготовлении карри. Корт Eateria Kitchen проведет мастер-класс по приготовлению тирамису. А сотрудники кортов «Плантация» и «Калач и какао» прочитают лекцию о пользе зеленого чая и какао.

В воскресенье лавка «Сладкая марка» проведет мастер-класс по готовке шоколадной пиццы, а команда Mitro Food — по приготовлению весенних напитков.

Адрес: ул. Нижняя Красносельская, д 35, с. 59.