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От фитоняшек до кулебяки. Чем удивляли нижегородцы любимого кондитера Филиппа Киркорова
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От фитоняшек до кулебяки. Чем удивляли нижегородцы любимого кондитера Филиппа Киркорова 

Нижегородская правда 16 марта 2018
Фото: Нижегородская правда
фото www.instagram.com/p/BVMIvVcBmQO/?taken-by=renat_agzamovОт фитоняшек до кулебяки. Чем удивляли нижегородцы любимого кондитера Филиппа КиркороваОчередной выпуск второго сезона популярного проекта «Кондитер» на телеканале Пятница был снят в Нижнем Новгороде. «Король тортов» Ренат Агзамов попробовал десерты, которые приготовили нижегородцы.
Помогали Ренату Агзамову в выборе народного десерта победительница первого сезона проекта «Кондитер» Ольга Вашурина и шеф-кондитер из Нижнего Новгорода Дмитрий Дмитриенко.
Участники по очереди представляли на суд жюри свои десерты. Первым свой «тортик» презентовал нижегородский кондитер и отец троих детей Антон Родионов. Антон приготовил необычный десерт «Осеннее настроение» в микроволновой печи. Ведущий и его помощники по-достоинству оценили десерт участника. А Ренат Агазамов отметил, что ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Следующий участник шоу вегетарианец Максим Ботячков представил арахисово-банановые печенья «для фитоняшек», для тех, кто следит за своим весом и хочет похудеть. Увы, его десерт оставил экспертов равнодушными.
Самая юная участница проекта, 15-летняя Алена Метрикина приготовила запеченный в тесте лимон с кремом. Десерт членам жюри не понравился, однако Ренат Агзамов решил дать шанс начинающему кондитеру показать себя.
Другие участники приносили самые разнообразные десерты: от конфет с алкоголем и профитролей «Нижегородские снежинки» до свадебных тортов на любой вкус и цвет.
Надежда Матвеева пришла на шоу в народном костюме и приготовила кулебяку с яблоками и сливовым вареньем по старинному русскому рецепту. Ренат Агзамов успел не только попробовать десерты, приготовленные участниками шоу, но и посетил музей печатного пряника в Городце. Кондитеру провели экскурсию по музею, и, конечно же, Ренат отведал настоящего городецкого пряника, который ему очень понравился.
В финал прошли шесть кондитеров. По условиям конкурса, участники должны еще раз приготовить свои фирменные десерты и на скорость доставить свои десерты по адресу: улица Минина, дом 29а. При этом участники не должны были пользоваться каким-либо видом транспорта. Последней прибежала юная участница, к сожалению, по правилам шоу, Ренат Агзамов не стал пробовать ее десерт и она выбыла из проекта. Члены жюри, и особенно нижегородский шеф-кондитер были крайне разочарованы приготовленными десертами. «Я шеф-повар и у меня есть вкус», — сказал Дмитрий Дмитриенко. «Мне реально больно за свой регион».
Из трех оставшихся «кондитерских шедевров», Ренат Агзамов выбрал десерт 28-летней Татьяны Яковлевой. Она и поедет на суперфинал проекта «Кондитер» в Москву.
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