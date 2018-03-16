Витаминные блюда для весенней диеты

В марте организм так и просит первых весенних витаминов. А еще хочется привести себя в порядок, ощутить легкость и радость стройного и сильного тела. И не важно, что за окном сугробы и до первой зелени с грядок еще далеко. Устроить своему организму витаминную детокс-разгрузку ничто не мешает.

Но помните — диетическая еда обязательно должна быть вкусной, а не только полезной. Убедить нас в том, что это возможно, взялись шеф-повара московских ресторанов, которые поделились с читателями «МИР 24» рецептами своих самых аппетитных витаминных авторских блюд.

Салат из свежей зелени с козьим сыром, ароматным тархуном и вяленой клюквой

Фото: предоставлено рестораном

{} Секрет вкуса этого салата заключается в том, что букет рукколы и тархуна оттенены в нем множеством аппетитных ингредиентов: соленый козий сыр контрастирует с кисло-сладкими нотками медовой заправки и сушеной клюквы, плюс специи, лепестки миндаля, кунжут… Этим и следующим рецептами поделился с нами шеф-повар ресторана Гранд Европейский Экспресс Алексей Гордила.

Ингредиенты:

На 1 порцию:

Руккола — 21 г Тархун (эстрагон) — 5 г Клюква сушеная — 21 г Лепестки миндаля — 11 г Мини-шпинат — 15 г Медово-лаймовая заправка — 25 г Крошка из кунжута — 5 г Сыр козий — 52 г Соль — 1 г Перец — 1 г Чипсы из багета для украшения

Как готовить:

Делаем медово-лаймовый соус: просто смешиваем в свободных пропорциях, на свой вкус мед, сок лайма и оливковое масло. Добавляем соль, перец.

Листья тархуна и рукколы рвем руками и заправляем этим соусом, затем добавляем вяленую клюкву. Выкладываем горкой в глубокую посуду, кладем чипсы из багета и посыпаем лепестками миндаля.

В кондитерский мешок заправляем мягкий козий сыр, выдавливаем три сырных «розы» и посыпаем крошкой из кунжута (чтобы получить ее, просто перемалываем черный кунжут в кофемолке).

Попробуйте, это очень вкусно!

Самый вкусный томатный салат

Фото: предоставлено рестораном

{} Острый томатны салат с оливковым маслом и пряными добавками. Закройте глаза, и увидите лето! Этим рецептом поделился шеф-повар Иван Яковлев из «Кафе Дружба». Попробуйте, его очень легко приготовить!

Ингредиенты:

Помидор — 195 г Арахис — 15 г Семя кунжута — 5 г Масло оливковое — 5 г Соевый соус — 5 мл Масло кунжутное — 5 мл Перец чили — 5 г Корень имбиря (сушеный) — 5 г Как готовить:

Помидоры нарезать кубиками. Арахис раздробить в блендере, добавить к помидорам. Заправить оливковым и кунжутным маслом, соевым соусом, перцем чили и кунжутом, перемешать. Перед подачей посыпать стружкой корня имбиря.

Овощной микс с пюре из авокадо

Фото: предоставлено рестораном

{} Стоит только увидеть ингредиенты этого блюда, чтобы понять, что оно просто создано для экспресс-витаминизации изможденных зимой жителей города! Рецепт блюда шепнул нам шеф-повар ресторана «Турандот» Дмитрий Еремеев

Ингредиенты:

Пюре из авокадо — 30 г Васаби — 15 г Морковь — 10 г Цуккини — 20 г Карамбола — 5 г Горошек — 6 г Грибы — 10 г Помидоры — 35 г Фенхель — 15 г Капуста цветная — 5 г Микрозелень для украшения — 1 г Кунжут черный — 1 г Как готовить:

Авокадо пропустить через блендер для получения пюре. Все овощи мелко порубить. Грибы (Дмитрий Еремеев использует грибы шимиджи) обжечь кулинарной горелкой и замариновать с васаби. Помидоры порезать ломтиками и обжечь горелкой.

Для подачи овощи выложить на пюре из авокадо. Добавить грибы и помидоры.

Овощные голубцы с кремом из сельдерея

Фото: предоставлено рестораном

{} Это вкуснейшее постное блюдо научили нас готовить повара из ресторана True Cost. Оно сытное, и при этом все равно очень легкое, насыщенное витаминами и микроэлементами.

Ингредиенты:

Салат айсберг (или латук), крупные листья — 250 г Для фарша:

Шампиньоны — 50 г Соевый соус — 10 г Масло растительное — 25 г Лук репчатый — 50 г Морковь — 50 г Перец болгарский — 50 г Брокколи — 80 г Белокочанная капуста — 50 г Вешенки — 50 г Томаты в собственном соку — 100 г Вяленые томаты — несколько штук

Сахар, соль, кориандр — по вкусу

Для пюре из сельдерея:

Корень сельдерея — 600 г Соевое молоко — 50 г Растительное масло — 50 г Шафран, карри и соль — по вкусу

Как готовить:

Для фарша мелко нарезать овощи кубиком и, закладывая их по очереди с учетом времени приготовления, обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Последовательность должна быть такой: сперва лук с морковкой, потом белокачанная капуста, а потом все остальные ингредиенты, заканчивая грибами. Добавить соевый соус, специи и томаты в собственном соку и протомить 5-10 минут на слабом огне под крышкой.

Листья айсберга обдать кипятком для размягчения (можно опустить в кипяток на 10 секунд). Сформировать голубцы. Прогреть голубцы на пару в течение пары минут.

Сельдерей нарезать небольшими кусками. Залить холодной водой и поставить на огонь. После закипания варить 5 минут, затем слить жидкость, заново залить холодной водой и варить до готовности. Достать сельдерей из отвара и превратить в пюре с помощью блендера. Добавить соевое молоко, растительное масло и специи — до золотистого цвета и пряного насыщенного вкуса. Тщательно перемешать.

Можно приступать к сервировке! На тарелке расположить пюре из корня сельдерея, сверху положить голубцы. Украсить блюдо лепестками из фенхеля, кресс-салатом и шпинатом-фри. Подавать с соевой сметаной.

Морковь с кориандром и тыквой на меду

{} Это греческое блюдо, и его рецептом поделился с нами бренд-шеф аутентичного греческого ресторана Молон Лаве Стаматис Цилиас.

Ингредиенты:

Морковь — 200 г Тыква — 200 г Мед — 10 г Апельсиновый бальзамик — 5 г Кедровые орехи — 5 г Как готовить:

Отварить морковь, очистить ее и нарезать кубиками. Порезать тыкву кубиками со стороной примерно 2 см, выложить все на пергамент и полить медом. Выдавить чеснок, добавить тимьян и посыпать морской солью. Запечь в духовке до готовности и обжарить с апельсиновым бальзамиком, полить оливковым маслом и посыпать обжаренными кедровыми орехами. Все просто, но очень ароматно и вкусно!

Маринованный осьминог

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще один рецепт от того же бренд-шефа — фантастически вкусный маринованный осьминог. Это блюдо просто создано для того, чтобы ни диета, ни пост не были однообразными.

Ингредиенты:

Отварной и маринованный осьминог — 90 г Болгарский перец красный — 4 г Болгарский перец зеленый — 4 г Лук красный крымский — 4 г Оливковое масло — 3 г Оливки с косточкой — 10 г Орегано — 2 г Для маринада:

Масло оливковое — 400 г Уксус винный — 100 г Соль — 5 г Перец — 3 г Орегано — 3 г Как готовить:

Осьминог очистить от песка, тщательно помыть. Затем варить его 1 ч 20 мин или 1 ч 40 мин в зависимости от размера. Уже отваренный осьминог остудить.

Для маринада смешать оливковое масло, винный уксус, соль, перец, орегано. Залить осьминога маринадом и дать ему промариноваться 24 часа.

Перед подачей нарезать осьминога тонкими слайсами. Нарезать кубиками перец болгарский (красный и зеленый), красный лук и перемешать с осьминогом. Подавать, полив оливковым маслом, украсив оливками с косточкой и посыпав орегано.

Щупальца дальневосточного кальмара с цитрусовым соусом Понзо

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще один рецепт с морепродуктами попал к нам прямиком из ресторана «Честная кухня». Морепродукты — это прямо кладезь витаминов и микроэлементов! В кальмаре содержатся витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12 и Е, а также большое количество меди и цинка, есть железо, марганец и селен. При этом мясо кальмара — это то, что нужно для низкокалорийной диеты — всего 86 ккал на 100 г продукта.

Ингредиенты:

Щупальца кальмара — 200 г Масло оливковое — 15 г Кинза — 5 г Тимьян — 2 г Чеснок — 5 г Соус Понзу — 30 г Щупальца очистить от пленки, опустить в кипяток на 30 с, обсушить на полотенце. Добавить тимьян, чеснок, оливковое масло, обжарить в течение 1 мин на раскаленной сковородке до золотистого цвета.

Для соуса Понзо соединить и пробить в блендере лимонный сок, мед, соевый соус, оливковое масло, рыбный соус.

Соус налить в тарелку, сверху выложить кальмары и украсить кинзой.

Салат из печёной свеклы с тихвинским сыром и лесными орехами

Фото: предоставлено рестораном

{} Это необычное блюдо только на первый взгляд может показаться сложным в приготовлении. Это из-за большого количества ингредиентов. На самом деле, оно делается из трех составляющих, каждое из которых по силам приготовить любой начинающей хозяйке. А сочетание вкусов получается самое изысканное!

Ингредиенты:

Мусс из песто — 20 г Свекла глазированная — 95 г Яблоки карамелизованные — 90 г Для глазированной свеклы:

Свекла запеченная — 90 г Уксус бальзамический — 3 г Мёд — 10 г Масло сливочное — 20 г Для карамелизованных яблок:

Яблоки — 100 г Уксус яблочный — 150 г Сахар песок — 220 г Фреш свекольный — 40 г Для мусса из песто:

Орехи кедровые — 55 г Орехи миндаль — 55 г Чеснок — 10 г Базилик — 30 г Пармезан — 10 г Масло оливковое — 30мл

Сливки 33% — 15 мл Для украшения:

Сыр рикотта — 10 г Мочёные яблоки — 15 г Фисташки молотые — 2 г Шпинат мини — 1 г Крем бальзамик — 2 г Как готовить:

Для приготовления мусса из песто в блендере соединить кедровые орехи, миндаль, чеснок, базилик, пармезан, масло оливковое, сливки. Все взбить до однородной консистенции.

Запечённую свеклу очистить, нарезать ломтиками и глазировать на сковороде в мёде и бальзамическим уксусе, с добавлением сливочного масла и соли.

Яблоки нарезать средними кубиками и карамелизировать в сахаре с добавлением яблочного уксуса, свекольного сока и лаврового листа. Томить в течение 30 минут. Получится ярко-розовая и очень ароматная яблочная составляющая.

Мусс из песто размазать по тарелке. Сверху разметить, как подложку, ломтики глазированной свеклы, на каждый ломтик выложить горкой карамелизованные яблоки. Сверху — по ложке сыра рикотта. Украсить молотыми фисташками, мочёными яблоками, мини-шпинатом и каплями крема бальзамик.

Маринованный свекольный карпаччо

Фото: предоставлено рестораном

{} Еще одно блюдо из свеклы, но совсем другое по вкусу — из коллекции авторской кухни Кристиана Лоренцини — итальянского шефа и хозяина ресторана Christian в Москве.

Ингредиенты:

Свекла маринованная — 90 г Салат корн — 15 г Розовые гренки (панировка) — 10 г Грецкие орехи жареные — 5 г Заправка для свекольного карпаччо — 35 г Свекольный дрессинг — 5 г Для маринованной свеклы:

Свекла очищенная — 90 г Сок лайм — 13 г Масло оливковое — 10 г Ваниль стручковая — 1 г Для розовых гренок:

Хлеб багет — 20 г Свекольный сок — 10 г Уксус винный белый — 3 г Соль — 0,5 г Оливковое масло — 2 г Для заправки:

Кокосовое молоко — 100 г Сок лайма — 20 г Соль — 1 г Оливковое масло — 8 г Как готовить:

Свеклу очень тонко нарезать на слайсы и заправить соком лайма, оливковым маслом и ванилью, замариновать на 10 минут.

Приготовить панировку из розовых гренок: для этого высушить в духовке белый багет, затем полить его соком свеклы, снова высушить, заправить солью, оливковым маслом, уксусом и измельчить в блендере.

Заправку для карпаччо готовим, просто смешав все ингредиенты для нее: кокосовое молоко, сок лайма, оливковое масло и соль.

Для свекольного дрессинга в сок свеклы выжимаем каплю лимонного сока.

Приступаем к сборке блюда: панировку посыпать на тарелку, выложить несколько листьев салата, сверху несколько слайсов маринованной свеклы, потом еще слой салата и снова слой свеклы, посыпать орехами, полить свекольным дрессингом и заправкой для свекольного карпаччо. Сразу подавать на стол.