Ещё
Почему рыба так полезна?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему рыба так полезна? 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Пожалуй, каждый знает, что диетологи рекомендуют есть рыбу два раза в неделю. Интересная статистика показывает, что народы, которые имеют естественные и климатические предпосылки для сбора и потребления рыбы и других морепродуктов в изобилии, на самом деле имеют более высокую среднюю продолжительность жизни, меньшее количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и, улучшение общего состояния здоровья. Специалисты рассказали сайту МедикФорум, что они настойчиво рекомендуют включать в еженедельное меню, по крайней мере, два рыбных блюда. Рыба богата: — Омега-3 жирные кислоты (главным образом в морской, а не пресноводной рыбе); — Незаменимые аминокислоты фенилаланин, лизин, триптофан, метионин, треонин, гистидин и другие не менее важные элементы. — Витамины A, B1, B2, B12 (в рыбной икре и печени), C, D, E, K, PP; — микроэлементы: калий, магний, фосфор, сера и макроэлементы: цинк, йод, кобальт, медь, селен, марганец, фтор; Регулярное потребление рыбы: — Улучшает обменные процессы в организме; — Поддерживает функции нервной системы; — Снижает риск развития рака; — Улучшает иммунную систему; — Уравновешивает процессы эндокринной системы и, следовательно, сексуальную систему; Рыба имеет очень высокую питательную ценность и в то же время почти лишена углеводов и вредных жиров, что делает ее отличной диетой бодибилдинга, а также для обычного здорового питания. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
МедикФорум: последние новости
Учёные: Оливковое масло может оказаться смертельно опасным Макияж и возраст: как не выглядеть старше своих лет Эксперты назвали наиболее сытные продукты для худеющих
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность24
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой21
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников38
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение