Почему рыба так полезна?

Пожалуй, каждый знает, что диетологи рекомендуют есть рыбу два раза в неделю. Интересная статистика показывает, что народы, которые имеют естественные и климатические предпосылки для сбора и потребления рыбы и других морепродуктов в изобилии, на самом деле имеют более высокую среднюю продолжительность жизни, меньшее количество сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и, улучшение общего состояния здоровья. Специалисты рассказали сайту МедикФорум, что они настойчиво рекомендуют включать в еженедельное меню, по крайней мере, два рыбных блюда. Рыба богата: — Омега-3 жирные кислоты (главным образом в морской, а не пресноводной рыбе); — Незаменимые аминокислоты фенилаланин, лизин, триптофан, метионин, треонин, гистидин и другие не менее важные элементы. — Витамины A, B1, B2, B12 (в рыбной икре и печени), C, D, E, K, PP; — микроэлементы: калий, магний, фосфор, сера и макроэлементы: цинк, йод, кобальт, медь, селен, марганец, фтор; Регулярное потребление рыбы: — Улучшает обменные процессы в организме; — Поддерживает функции нервной системы; — Снижает риск развития рака; — Улучшает иммунную систему; — Уравновешивает процессы эндокринной системы и, следовательно, сексуальную систему; Рыба имеет очень высокую питательную ценность и в то же время почти лишена углеводов и вредных жиров, что делает ее отличной диетой бодибилдинга, а также для обычного здорового питания. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.