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Зеленые афродизиаки
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Зеленые афродизиаки 

МедикФорум 16 марта 2018
Фото: МедикФорум
Слово афродизиак носит имя греческой богини любви и красоты Афродиты. Пища, которая потребляется и сексуальное желание напрямую связаны. Многие продукты действуют как афродизиаки, стимулируя и увеличивая сексуальное влечение и удовольствие. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что ускоренный темп жизни, стресс, нехватка времени делают людей нервными, подавленными и апатичными. С этими стрессовыми ситуациями можно справиться с помощью употребления нескольких простых афродизиаков. Шпинат, брюссельская капуста, руккола, цикорий и сельдерей являются богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, которые необходимы и важны для здоровья сердечно — сосудистой системы, костей, волос, кожи и ногтей. Все эти продукты способны пробуждать чувственность и сексуальность, оказывая стимулирующее воздействие на кровеносные сосуды и кровообращение. Зеленые травы, такие как базилик, сельдерей, шалфей, тимьян, укроп и лук сделают пищу очень ароматной. Ароматический характер этих трав будут действовать стимулирующим образом, ускоряя чистоту сердца и кровотока, а это, с другой стороны, очень хорошо действует на половую систему. Поэтому, следует как можно часто добавлять выше перечисленные травы в блюда. В древние времена женщины считали, что базилик заставляет мужчин сходить с ума, тем самым стимулируя их сексуальное желание. Ученые ранее рассказали о том, что им удалось найти способ остановить старение человеческого организма и сохранить молодость на долгие годы.
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